Několik zajímavých perliček přinesla sobotní fotbalová příprava mezi Libušínem a Slaným B (1:0). Nastoupili proto sobě hned dvě dvojice otce a syna, netradičně se pak do hry zapojili dva trenéři Slaného, navíc oba v táboře protivníka!

Jiří Říčka (vlevo) a Jan Kopřiva (vpravo) si za Libušín zahráli přípravu proti synům Jirkovi a Lukášovi v modrém). | Foto: Baník Libušín

Díky trenérům áčka Slaného Jiřímu Veselého a Janu Kopřivovi jsou svazky mezi kluby SK Slaný a Baník Libušín hodně svázané. Oba totiž pocházejí z Libušína a dodnes za něj nastupují. Výjimkou nebyla ani sobota, byť Kopřiva šel na plac až ke konci. Zase ale vypsal prémii za výhru dvě basy Plzně…

Aby také ne, když si zahrál proti synkovi. Mladý Lukáš patří mezi talenty Slaného a mohl dokonce otevřít skóre, když v úvodu napálil břevno.

Kopřivové nebyli jediným párem otce a syna. Za Libušín naskočil do hry veterán Jiří Říčka, zatímco za Slaný jeho syn, dorostenec Jirka junior. Ten pro změnu nedal tutovku v závěru zápasu.

Ten nakonec překvapivě vyhráli Libušínští, přestože jejich obráncům Špalkovi, Veselému, Volfovi a Portužákovi bylo dohromady 160 let a stářím připomínali uhlí, které se pod Libušínem tvořilo někdy v druhohorách…Udrželi však vzadu nulu a ke konci udeřil rychlík Maroušek. A to ještě vzápětí mladý brankář Dudáček lapil Fujdiarovi pokutový kop.

Aby se to nepletlo, Fujdiar už má u týmu také tátu, Josef senior se postavil nově na střídačku jako trenér.

A změny ve Slaném? Po letech odchází O. Zelenka do Dobroměřic, Řehák do Jedomělic, chyběli i další hráči jako třeba zkušený Volek. Proto hrálo celkem pět dorostenců a také někteří borci z A mužstva jako V. Veselý, Mohamed Touré nebo Novotný.

„Byl to první zápas a sestava byla hodně poslepovaná s pěti dorostenci, přesto jsme měli nějaké góly ze spousty šancí dát,“ mínil kouč béčka Slaného Radim Vavroch.

Celý SK Slaný čeká nyní krátké soustředění, ale zatímco jiní jezdí na hory, Slaňáci už druhým rokem míří možná překvapivě jen kousek od domova – do Kladna. „Kolem Sletiště je všechno, co potřebujeme, pohromadě, navíc se nikdo nemůže vymlouvat třeba na práci. Když do ní musí, po směně za námi přijede do Kladna, je to kousek,“ vysvětlil Radim Vavroch slánskou strategii.