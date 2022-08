To je samozřejmě tak trochu fata morgana, ale o tu se chtěli pokusit i domácí hostouňští bojovníci. Jenže zejména do poločasu nestíhali, dostali gól a definitivně je popravila paráda Kima po obrátce. V závěru stejný hráč připravil ještě třetí branku.

„Začali jsme moc zakřiknutě, málo jsme dostupovali hlavně jejich křídla,“ mínil domácí trenér Dominik Rodinger. Jeho tým brzy ještě přežil brzkou penaltu po faulu Kosíka na Matějku, kterou Moulis poslal do břevna, ale po půlhodině už se skóre měnilo. Svoboda dostal hodně volna a ještě předložil Kozlovi, který nemohl zaváhat. „Neproměněná penalta je nepříjemnost, mohli jsme se dostat do většího klidu dříve. Bohužel, ve fotbale se to stává, že ji nedáte,“ usmál se trenér Dukly Petr Rada.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Někdejší slavný reprezentant, později i ceněný kouč, jenž měl úspěchy ve Spartě, Jablonci a vedl také národní mužstvo, byl podle svého zvyku na lavičce hodně živý. Jeho gesty vzteku či zmaru nad pokaženými akcemi se diváci (přišlo jich sedm set!) bavili, ale celkově byl trenér v pohodě i díky svým hráčům. Ti měli zápas v moci, byť Hostouň občas růžky vystrčila. V první půli bodýlkem Vlasáka, ve druhé byl výborný Januška, který dvakrát protáhl ještě na jaře velvarského gólmana Šťovíčka. V největší šanci dorážel do opuštěné brány Zahranychnyy, ale nepovedlo se mu to.

Tvrdý trest pro posilu Plzně. Qose dostal za napadení sudího čtyři měsíce

To už Dukla vedla o dvě branky, protože střídající Kim, který ve druhé půli větral domácí obranu, dostal míč po hrubce domácích na levačku a vymetl parádně šibenici. „Chtěli jsme prostřídat hráče, protože nás čekají tři anglické týdny. Kim je dopředu šikovný, ale my potřebujeme, aby se zaměřil také na bránění. Nicméně zahrál dobře a dal gól,“ pochválil nakonec Korejce Petr Rada a ochotně se fotil s malými i velkými fanoušky.

Právě Kim nakonec v poslední minutě připravil branku ještě dalšímu střídajícímu borci Quadrimu, i když se zdálo, že míč přebral v ofsajdovém postavení. Branka však platila a hosté si odvezli jasnou výhru.

„Je to jiná soutěž, nepříjemná, všude po světě favorité v poháru vypadávají. My jsme rádi za každé vítězství, ale potřebovali bychom to přenést do ligy, kde je to zatím tristní – nula bodů i vstřelených branek. Ale mužstvo má navíc a budeme dál bojovat o postup, pokud to půjde,“ slibuje Petr Rada a doufá, že na hřišti béčka Slavie se jeho parta ukáže.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Chytit by se potřebovala také Hostouň, jejíž trenér Dominik Rodinger přiznal, že Dukla měla na každém postu větší kvalitu. „To bylo jasně vidět a je to logické, protože Dukla má i na druhou ligu nadstandardně poskládaný tým a hrála by v pohodě i spodek nejvyšší soutěže. My to tušili a v našem ostychu to bylo vidět. Ve druhé půli jsme se ale soupeři vyrovnali, dokonce měli i šance,“ řekl trenér.

Trochu ho mrzelo vážné zranění brankáře Viktora Pančeva, který se v závěru prvního poločasu srazil hlavou s protihráčem a s krvavou hlavou musel hřiště opustit. Nahradil ho zkušený Tetour. „Má tři nebo čtyři stehy a určitě ho to chudáka bolí o to víc, že jsme se dohodli, že teď dostane šanci on. Zápas jako je ten s Duklou je za odměnu a přijde tohle, smůla. I pro tým, protože jsme přišli o jedno střídání a to nám také nepomohlo,“ dodal trenér Sokola.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Sokol Hostouň – Dukla Praha 0:3 (0:1). Branky: 36. Kozel, 71. Kim, 90+1. Quadri. Rozhodčí: Kubec – Smitka, Langmajer. ŽK: 69. Zahranychnyy, 74. Januška, 84. Kosík, 86. Neruda, 87. Hucek - 66. Peterka, 88. Holiš. Diváci: 700

Hostouň: Pančev (40. Tetour) – Zahranychnyy, Štětka (74. Bízek), Kosík, Charvát – Paulizzi (58. Neruda), Shkyria (58. Hájek), Novák (58. Mentberger), Hucek, Januška - Vlasák.

Dukla: Šťovíček – Barac, Piroch, Holiš, Svoboda – Uhlíř (58. Havelka), Peterka, Kozel (78. Ullman), Matějka (58. Huf) – Buchvaldek (78. Quadri), Moulis (46. Kim).

Barák se v Itálii stěhuje. Reprezentační záložník bude hostovat ve Fiorentině