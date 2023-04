Tekly i slzy dojetí, srdíčka poslali Danielce (nejen) vinařičtí andělé

/FOTOGALERIE/ Zábavných pořadů pro děti už dělali mraky, ale aby se pustili ve vinařickém fotbalovém klubu do třídenní charitativní akce, to tady ještě nebylo. A i když matka příroda dělala při pranici zimy s jarem všechno možné, aby lidi odradila, nepovedlo se jí to. Vinařičáci i lidé z okolí udělali vše v rytmu názvu akce, tedy Srdcem pro Danielku, a pro nemocnou holčičku a její maminku získali celkem 183 776 korun!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Srdcem pro Danielku - dílničky, běh na Vinařickou horku i dětský karneval Báry Ladrové | Foto: Tereza Schneiderová