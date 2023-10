Derby nesmiřitelných rivalů mezi domácí Slavií a Spartou přineslo pro drtivou většinu fanoušků cokoliv jiného, než parádní fotbal a zážitek. Ti, co hledali emoce, nenávist, nelítostné a nemilosrdné souboje, si své našli, většina ale chtěla vidět úplně jiný zápas. Vyjma příznivců obou klubů na zápas koukala také veřejnost a hráči budoucí generace, kteří budou dělat radost v budoucích letech. I kapitáni dorosteneckých týmů Kladna a Táborska chování Krejčího a Bořila odsoudili.

Utkání mezi dorostenci Kladna a Táborska skončilo 2:1 pro Jihočechy | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Očekávaný duel podzimu skončil pro mnohé fraškou, jejíž vrchol byl souboj, kdy se kapitáni Slavie a Sparty – Jan Bořil a Ladislav Krejčí – chytili pod krkem. Oba dostali červenou a stopku na čtyři, respektive dvě utkání. „Vyplynulo z boje, od obou zbytečné. Asi by se něco podobného dít nemělo, ale je to derby a vyhrotilo se. Občas se něco takového stane,“ mínil kapitán dorosteneckého týmu Táborska Lukáš Mára. „Je to moc. Na této úrovni se už musí chovat prostě lépe,“ přidal se jeho protějšek z Kladna Jindřich Fajka, který připustil, že se něco podobného stalo nedávno při domácím zápase s Admirou, i když v menším měřítku. „Stává se to, ale ne tak, aby přiběhl a sejmul hráče,“ upřesnil vzápětí.

Utkání dorostenců do 19 let, kteří jsou na konci cesty mládežnickými kategoriemi, proběhlo v Kladně za slunného počasí v poklidu. Bez vášní, různých potyček či strkanic. „Kluci jsou už ve věku, kdy na ně působí hormony. Spousta z nich je trošku mistr světa. Až k takovým incidentům ale nedochází,“ řekl trenér Jan Pejša. „Snažíme se kluky nastavovat v hlavách tak, aby nekomentovali průběh utkání, ať už kvůli rozhodčímu, soupeři, nebo divákům. Pracujeme na tom, aby se na hřišti soustředili na vlastní výkon. Myslím, že se nám to docela daří, že jsou ukáznění. Je to o tom, že se s nimi musí pořád mluvit,“ dodal kouč jihočeského celku Kamil Tobiáš.

Flastry pro Bořila s Krejčím? Výsměch fotbalu. Na Moravě by trestali přísněji

Jihočeský celek má v kádru Afolabi Soliua z Afriky a občas se setkává s narážkami na jeho původ či barvu pleti. „Stalo se, že nám soupeř na hřišti rasisticky urážel jednoho hráče. U mládeže ale zastávám názor, že tým se chová podle toho, jak se chová trenér na lavičce nebo v kabině. Vždycky je tým odraz kouče,“ prohlásil trenér Táborska. I on samozřejmě sledoval derby. Vyústěni v podobně chycení kapitánů pod krkem ale odmítl hodnotit. „Od toho jsou jiní lidi. Za sebe můžu říct, že se mi utkání nelíbilo,“ podotkl Tobiáš.

Jeho kolega na lavičce Kladna už něco podobného zažil. Nikoli v Česku, ale na Kypru, kde dva roky působil. „Tam je horkokrevnost ještě větší. Zažil jsem tam podobné extempore. Pro fotbal to není hezký obrázek, nepřípustné. Jestli ale do vás před derby celou sezonu pumpujou do jednoho či druhého mužstva, že druhý neexistují, tak si v těchto vypjatých situacích dokážu představit, že v někom bouchnou saze. Stalo se,“ komentoval Pejša incident ze závěru zápasu derby.

Utkání mezi dorostenci Kladna a Táborska přihlížela řada rodičů. I oni se chovali slušně, podporovali hráče a zatleskali pěkným akcím. Jejich chování bylo výborné. „Naše rodiče jsou zrovna jedni z těch klidnějších, co takhle potkáváme. Jezdí s námi všude a hodně nás podporují,“ poznamenal Mára. „V této kategorii se to už nestává. Spíš například v přípravkách, kde se trenéři snaží vysvětlit, že oni jsou tam od toho, aby rodiče neradili a netrénovali. V dorostu už bereme hráče prakticky jako sobě rovní. Dialog mezi námi a rodiči už moc není,“ doplnil ho Pejša.

Bořil za potyčku v derby vyfasoval čtyři zápasy, Krejčí dva. Trest i pro Řeháka

Utkání řídil jako hlavní rozhodčí Tomáš Švagr, který má už zkušenosti i s druhou nejvyšší soutěží v Česku. I on sledoval derby, i když z trošku jiného úhlu. Veřejnost si myslí, že Ladislav Szikszay utkání nasadil hodně mírou laťku a duel nezvládl. Jeho 33letý kolega vynesl ale jiný verdikt. „Za tu dobu, co jsem se dal na dráhu rozhodčího, jsem pár utkání zažil. Samozřejmě to není nic příjemného a není to fotbalové. Z mého pohledu si ale myslím, že kolegové na hřišti derby zvládli tak, jak měli, a naopak tomu spíš pomohli, aby se dohrálo tak, jak dohrálo,“ uvedl Švagr.

Věcí, jak podobným incidentům předejít, je podle něj rozhodně víc. Od nějakého zodpovědného přístupu k utkání, taktice řízení a tak dále. Také on se setkal s tím, že při zápasech místo trenérů a hráčů byli mnohem víc přemotivovaní rodiče. „U utkání mládeže je to čím dál častější v dnešní době, že zápasy nejsou vyhecované ze strany hráčů či laviček, ale naopak z řad diváků, kteří jsou okolo. Odtud přichází nepříjemné emoce, které se přenáší na hráče na hřišti,“ přiblížil Švagr.

V těchto kategoriích je možné i vyvést diváky ze hřiště a hrát klidně před prázdnými tribunami. „Pravidla na to pamatují, že je možné vykázat diváky za nějaké hrubé nesportovní chování, ale jedná se o až extrémní, krajní krok, ke kterému jsem zatím nikdy nepřistoupil,“ dodal zkušený sudí, který se snaží s hráči či realizačními týmy vycházet maximálně partnersky a ke žlutým kartám za nesportovní chování či kritiku rozhodčího přistupovat až k jako poslednímu možnému řešení. V utkání musel za tento přestupek udělit jedinou žlutou kartu v závěru zápasu, kdy hostující Strašík protestoval za odkop od branky místo rohového kopu natolik, že musel být napomínán.