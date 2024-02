Další přípravný zápas fotbalovému Kladnu otevřel oči. O soutěž výš nastupující třetiligové béčko Teplic ukázalo svou kvalitu, jeho mladší hráči byli po celý zápas lepší a zaslouženě vyhráli 3:1.

Fotbalová příprava Kladno - Teplice B. | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Zápas ovlivnil silný vítr. V první půli foukal Teplicím, ale domácí dobře bránili, jen si zase neodpustili inkasovaný gól, po standardce. Hostující Kapur byl ale tísněn, jen si skvěle poradil a Smrkovský v bráně neměl nárok.

Do druhé části trenér Kladna Zdeněk Hašek hodně prostřídal, byť mu pořád chybí zraněný stoper Rendla a nebyli ani Čížek s Kolářským. Domácí tým se sice herně zlepšil, ale dělal chyby a tutové šance měly Teplice. V úvodu poločasu a v 75. minutě je vychytal Smrkovský, jednou mu na čáře pomohl stoper Hrubeš.

V 80. minutě se výsledek zlomil. Pihrtův volej mířil těsně nad, ale na druhé straně bleskový výpad Procházky skončil druhým zásahem Severočechů.

Kladno pak šlo do rizika, po chybě dostalo z penalty třetí branku od Vachouška, ale závěr konečně patřil jemu. Ze dvou pěkných centrů Houhy vytěžil branku hezkým zakončením Šnobl, naopak Šíma po chvíli těsně hlavou přestřelil.

„Prohra mě mrzí, každý chceme vyhrávat, ale k tomu vás musí dovést nějaká práce. Dnes je porážka zasloužená, i když zápas ovlivnil silný vítr. První půli jsme hráli proti a slušně jsme ji odbránili, ale ve druhé jsem si myslel, že si vytvoříme šance. Paradoxně jsme měli dvě až když to bylo 0:3. Hra nebyla ale podle našich představ,“ hodnotil po zápase dost kriticky výkon svých svěřenců trenér Kladna Zdeněk Hašek.

A zamyslel se i nad tím, co s týmem dál. „Rozestavení, které chceme hrát, nám momentálně nefunguje. Buď to hráčům špatně vysvětluji, nebo nejsou dost pokorní a nechtějí v tom systému pracovat. Ale věřím, že se budeme posouvat dál a jednou prohrou všechno dobré nepadá, jen musí mít hráči chuť se zlepšovat,“ zamyslel se kouč.

Pak zase přešel ke kritičtějšímu tónu, protože se mu nelíbí, že hráči nehrají systémově, často zkouší věci na vlastní pěst, podceňují situace a někteří se necítí dobře na postech, kde kopou. „Proberu to s nimi na tréninku, vyhodnotíme to a uvidíme, co z toho vznikne. Nechci nikoho kritizovat, na někoho něco házet, jen vyhodnocuji fakta. Já jsem trenér, já jsem zodpovědný za výsledky a za to, abych hráčům vybral posty, které jim budou sedět. Jen nemůžeme v klubu ustoupit z cesty, kterou jsme si řekli, že půjdeme,“ dodal Zdeněk Hašek.

Hostující David Šourek byl po celé utkání hodně slyšet, ale nakonec byl spokojenější, byť i Kladno pochválil. "Náročné utkání se skvěle připraveným soupeřem, který určite brzy nakoukne do ČFL. Domácí byli organizováni, fotbaloví a konstruktivní. První poločas jsme zvládli organizačně na výbornou, chyběla nám ale kvalita ve finální fázi. Druhý poločas jsme se sice dostali do velkých šancí po ziscích ve středu hřiště, ovšem v defenzivní fázi jsme i díky větru nebyli tak pevní a jistí," řekl pro klubové stránky.

SK Kladno – FK Teplice B 1:3 (0:1). Branky: 87. Šnobl - 32. Kapur, 83. Procházka, 85. Vachoušek (PK). Rozhodčí: Zíka.

Kladno: Smrkovský – Borák (46. Houha), Hrubeš, L. Pospíšil, Noll (46. Jankovský) – Kafka (46. Dejčmar), Holub (46. Eichler), Slabý (46. Pihrt), Blažek (46. T. Pospíšil) - Šíma, Šnobl.

FK Teplice - 1.poločas: Grümann - Hora, Lukáš, Audinis, Švanda - Kříž, Křišťan, Bzura - Bednár, Kapur, Pokorný Sestava FK Teplice - 2.poločas: Fialka - Hrdlička, Lukáš, Foungala, Kolář - Köstl, Emmer, Křišťan - Trnovec, Vachoušek, Procházka