Mrskal sebou v bráně, po vzoru dávnověkého brankáře skákal robinsonády, nohama pomáhal s rozehrávkou jako slávista Kolář když ještě býval ve formě. Brankář Hostouně David Tetour měl proti prvoligovým Pardubicím skvělý podvečer, dovedl Sokol až do prodloužení a až těsně před jeho koncem inkasoval rozhodující branku. Rána Sychry byla famózní, chytat se nedala.

Sokol Hostouň - FK Pardubice 0:1 prodl., MOL CUP, 25. 8. 2021, brankář David Tetour chytal výborně | Foto: Bohumil Kučera

„Nebylo to o tolik jiné než naše ostatní zápasy, tady si člověk zachytá vždycky,“ smál se zkušený gólman, který ale dodal, že proti první lize se se zápřahem tak nějak počítalo. Koneckonců Tetour už jednou Pardubice z MOL Cupu vyřadil, před dvěma lety v dresu Benešova. „Na takové zápasy se nezapomíná, když vyřadíte prvoligový tým. S takovým si zahrajete maximálně jednou dvakrát do roka. Bohužel to dnes nedopadlo,“ litoval.