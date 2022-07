Rottnerův příběh byl tím nejzajímavějším, co zápas přinesl. Mladíkův tah na bránu, dobré zakončení a dva góly do sítě velezkušeného brankáře Měsíčka dokonce nemusely být osamoceny, rozjetý mladík mohl klidně i vyrovnat. Tak byla najednou velvarská sestava dole a Kladenští naopak nahoře. „Lepší premiéra to být skoro nemohla, snad jen třetí gól by to ještě vylepšil. Škoda, chybělo mi tam víc klidu, ale ještě je čas tohle v áčku vypilovat,“ usmál se odchovanec Kladna.