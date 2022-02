Z áčka dorazili trenéru Dušanu Binderovi pouze brankáři Pettík s Cimrmanem, Borák, Noll, Procházka, Šnobl a možná posila z Hostouně Dostál. I tak měl kouč k dispozici jen třináct borců, a to naštěstí přišli kluci, kteří ještě nedávno hráli za Unhošť - Roulich s Kejhou.

V první půlce šli Kladeňáci do vedení po střele kanonýra Šnobla, jenže pak přišly dvě nepozornosti při bránění a soupeř do pauzy otočil na 1:2. "Byly to skoro identické branky a vyplynuly s nedorazu při bránění," popisoval Dušan Binder.

Ve druhé části se ale jeho tým zlepšil a tým ex-reprezentanta Jana Rajnocha třemi góly dostal pod sebe. Poprvé v kladenském dresu se trefil Dostál, skórovali také Procházka a Jančí. "U Dostála se ještě mám do pondělka rozhodnout, ale rozhodně patřil k nejlepším hráčům na hřišti," hlásil Binder, jenž doufá, že se začne tým dávat dohromady.

Posily do brány (Pettík) i stopera (Rendla) ještě nejsou dotažené, Pechr kvůli otevírání posilovny ještě s tréninkem ani nezačal, další hráč základní sestavy Čížek byl kvůli práci zatím na čtyřech trénincích, kvůli nemoci a práci schází hodně i Říha, málo se v zápasech objevují také Růžička, Kolářský nebo Balšánek.

SK Kladno B - Motorlet B 4:2 (1:2). Branky SK: Šnobl, Dosták, Procházka, Jančí.

Kladno B: Pettík (46. Cimrman) - Borák, Abrham, Noll, Veiner - L. Pospíšil, Dostál, Procházka - Krpále, Šnobl, Jančí. Střídali Roulich a Kejha.