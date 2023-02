Jenže v 66. minutě divizní Meteor po hostující minele vyrovnal a zápas spěl k nečekané remíze. Tu odmítl Krunert, který si naběhl na pěkný centr do kapsy a z první ho poslal do sítě.

"Zápas nemá moc cenu hodnotit. Máme jedenáct hráčů mimo, dnes nám odpadli F. Novák s Charvátem a u Paulizziho se potvrdilo zranění svalu. Když v první půli odkulhal Kubáň, zůstali jsme na střídání jen my trenéři," zoufal si kouč Hostouně Dominik Rodinger.

Kromě marodů postrádal už Houdka, jehož poslal do Slaného, Skhryrija zase odcestoval domů za bratrem na Ukrajinu. "Patláme to, sype se nám to. Ale zase je dobře, že se to děje teď, později v soutěži už to snad bude dobré," přeje si Rodinger a je rád, že zbylé torzo mělo zápasové vytížení, protože tři týdny bez utkání by byly moc. "A některé pěkné věci tam byly, i když hodně kluků hraje na postech, kam s nimi v sezoně nepočítáme," dodal Dominik Rodinger.

Meteor Praha - Sokol Hostouň 1:2 (0:1). Branky: 66. ? - 44. Miker, 79. Krunert.



Hostouň: Tetour (46. Pančev) – Sadyk, Krunert, Bízek, Zahranychnyy – Kubáň (46. Šmerda), Novák D., Januška – Fotr A., Vlasák, Miker