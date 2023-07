Už do toho práskl několikrát a padaly z toho krásné branky. Teď se dlouholetá opora fotbalistů SK Kladno Marek Tóth, jenž poslední roky kariéry dohrává v Tuchlovicích, rozhodl prásknout také do koní a oženil se s dlouholetou přítelkyní. A tak nehrál stejně jako kamarádi Tomáš Nosek či Václav Kraus první tuchlovickou přípravu proti Tempu Praha. Jejich tým ji vyhrál 4:3.

SK Rakovník (ve žlutém) - Jiskra Domažlice 0:3. Radek Zach ještě jako gólman Rakovníka, nyní bude hájit barvy Tuchlovic | Foto: Foto: Antonín Vydra

Na hřišti v Srbech se ale ukázaly zajímavé posily Tuchlovic. Konkurenci v bráně zařídí Skalákovi rakovnický Radek Zach, poprvé hrát také ex-kladenský Jiří Růžička. Premiéry měli oba trochu rozdílné, protože zatímco Zach dostal po přestávce tři góly, Růžička po rohovém kopu skóroval a čeká ho asi platba do nemilosrdné hráčské pokladničky.

Tuchlovice, jimž kromě zmíněné zkušené trojice scházel i další zajetý borec Baratynskyy, byly ve skóre napřed od prvního poločasu, kdy vedly 2:0 a pak přidaly i třetí zásah. Ale kvalitní Tempo po přestávce využilo nedorazů a snížilo na 3:2. Výhru si ale domácí ujít nenechali, když se kromě zmíněného Růžičky trefil dvakrát Fitko z trestňáku a penalty a také Duchoň po centru.

Prohra ve Slaném je pryč, Hostouň si zvedla náladu s Teplicemi. Zářil Nigérijec

"Na hezky upraveném hřišti v Srbech se hrál pohybově a kombinačně dobrý zápas. Soupeř byl kvalitní na míči a stále hrozil. My jsme hráli dobře do pauzy, ale po ní - než si to po prostřídání sedlo - jsme hosty pustili na 3:2. S výkonem jsem byl místy spokojen, ale je třeba stále pracovat, je na čem," hodnotil trenér Miroslav Supáček.

Byl rád, že po dlouhatánské rekonvalescenci už je v plném zápřahu loňská posila z Hostouně Bureš, velmi zdatně se jeví dorostenci Ditrich, Hořejší a Kraček. Naopak střelec Jaroš ještě po zranění úplně fit není, stejně tak Pilař.

Ze Štěchovic přivezlo po obrátce zlepšené Kladno remízu 2:2

Tuchlovice - Tempo Praha 4:3 (2:0). Branky domácích: Fitko 2, Růžička, Duchoň.

Kladno: Skalák (46. Zach) - Brnovják (62. Hodan), Fitko, Duchoň, Kárník - Růžička, Kubů - Cabejšek (46. Ditrich), Bureš (46. Hořejší, 70. Cabejšek), Žahour (46. Kraček) - Sedláček.