Druhé kolo Mol Cupu zná svůj los a tím i dva fotbalové týmy z Kladenska, kterých se ještě týká. SK Kladno zatím přesného soupeře nezná, jen ví, že narazí na někoho z dvojice Kosmonosy/Varnsdorf. To Velvary už vědí, že budou hostit druholigovou Vlašim. Vše 30. srpna.

Velvary (v modrém) porazily ve druhém kole ČFL Chlumec nad Cidlinou 3:2. | Foto: Jan Sláma

Pro velvarského kouče Zdeňka Haška je zápas s Vlašimí specifický, před lety tam jako mladý kouč táhl mužstvo za postupem do II. ligy. „Po polovině jsme ČFL vedli, pak to s týmem dotáhl do ligy Roman Nádvorník. Pár lidí ve Vlašimi samozřejmě pořád znám a je to pro mne zajímavější než třeba s Chrudimí, to je jasné,“ usmál se Hašek.

Ale také dobře ví, jaká kvalita ho čeká. Vlašim dokonce před dvěma lety sahala po postupu do nejvyšší soutěže, když hrála baráž s Teplicemi. Loni to bylo slabší, ale v týmu je velký potenciál. „Jsou mladí a jejich trenéři hodně progresivní. Sestava plná nadějí zejména ze Slavie jim docela rotuje, ale umí si s tím poradit,“ chválí trenéry-kolegy Zdeněk Hašek.

Drtivý finiš hostů na body nestačil, Velvary jsou po dvou kolech stoprocentní

Zná je velmi dobře, protože Martina Hyského i Miroslava Podraského trénoval, když ještě hráli. „Ale speciálnější je zápas pro Vaška Wintera. Trénuje tam gólmany a to samé dělat ještě nedávno ve Velvarech,“ připomněl někdejšího skvělého brankáře (i Kladna) Zdeněk Hašek.

V Kladně vytaženém z osudí jako první nikdo z losu druhého kola rozhodně nejásal. Ať už přijedou Kosmonosy, nebo Varnsdorf, nebude to tak atraktivní jako třeba ligová Mladá Boleslav, Jablonec, Dukla nebo i Domažlice s Pavlem Horváthem a Davidem Limberským.

Los 2. kola MOL Cupu 2023/2024:



SK Kladno – SK Kosmonosy/FK Varnsdorf, TJ Slovan Velvary – FC Sellier & Bellot Vlašim, FK Loko Vltavín – FK Dukla Praha, SK Zápy – FC Silon Táborsko, TJ Jiskra Domažlice – FK Příbram, FK Ústí nad Labem – FK Mladá Boleslav, SK Benešov/Povltavská FA – TJ Jiskra Ústí n. Orlicí/FK Viktoria Žižkov, FK Admira Praha – FK Jablonec, TJ Sokol Nespeky – FC Vysočina Jihlava, RMSK Cidlina Nový Bydžov/SK Sparta Kolín – FK Chlumec nad Cidlinou.



Úřední termíny MOL Cupu pro sezónu 2023/24: 2. kolo – 30. 8. 2023