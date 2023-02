Slánští si k přípravě pozvali vedoucí tým ústecké B třídy Dušníky (po podzimu 40 bodů!), ale neměli hráče a přemýšleli, že zápas odvolají. Nicméně sami to nemají rádi, a tak sestavu slepili, když nasadili i veterány Čablíka s Majtaníkem či právě trenéra A mužstva Václava Laušmana. Ten sice kariéru kvůli zraněním ve 34 letech ukončil, ale je znát, že prošel mnoha skvělými kluby v Praze a středních Čechách a na place patřil k nejlepším. V první půli dokonce sám udělal penaltu, jenže kopl ji mizerně a do vedení šli hosté.

Vyrovnávací branka stála za komentář: hostující obránce při odkopu nastřelil hlavu svého spolubojovníka a od něj se míč odrazil do kasy. Tragikomický moment by zapadl možná do seriálu Okresní přebor, ale od té chvíle se hrál hezký fotbal a góly už padaly pěkné.

Nejhezčí dal právě Laušman, když napravil selhání z úvodní části parádně provedeným trestným kopem. A to ještě předtím trefil břevno. „Musím se popídit po jeho registraci,“ smál se trenér Slaného Radim Vavroch, podle něhož by Laušman byl pro béčko obrovskou posilou.

Hosté pak vyrovnali na 2:2, ale nejzajímavější minuty přišly až ve chvíli, kdy odbila devadesátá. V nastavení totiž Slaňáky poslal do vedení Vimr, ale hned z rozehrávky hosté zkusili svoje štěstí a uspěli!

„To by se nám asi nemělo stávat, ale v tomhle zápase to beru, šlo hlavně o to, aby se kluci proběhli a nakonec to mělo docela slušnou úroveň,“ dodal trenér Slaného Radim Vavroch.