Po roce přicházíme s dobrou zprávou. Legendární fotbalový trenér Josef Knespl se dnes ve zdraví dožívá neskutečných 102 roků. Slaňák tělem i duší podle šéfa SK Slaný Zdeňka Hořejšího pořád bystře vnímá i fotbal a zajímá ho všechno kolem něj.

Knespl, který vždycky sázel na disciplínu, ale zároveň měl obrovský smysl pro humor a velkou vyřídilku, v kariéře dostal na vrchol hned dva slánské kluby. Nejdříve ČKD a později vojenský VTJ. S oběma se probil z B třídy až do divize, vedl spoustu skvělých hráčů, koučoval svoje týmy proti slavným trenérům trenérům Bicanovi či Venglošovi.

Rodák z Komárova u Hořovic se jako mladý přestěhoval ke Slanému do Lotouše, jako vedoucí Domova mládeže dal dohromady svůj první fotbalový tým a už to jelo. Když dorostence malého klubu ze Slaného vytáhl až do celostátní ligy, viděli bafuňáři, že tohle je úkaz a svěřili mu rychle A tým. Byl poslední v B třídě, ale pod Knesplem se rychle začal zvedat. Přitom musel bojovat hlavně se staršími hráči, kteří jeho tvrdé tréninkové metody špatně kousali.

Ale vyplatilo se a ČKD Slaný postoupilo až do divize, kde skončilo páté. Jenže pak tým opustili nejlepší hráči, vedení propustilo i Josefa Knespla a zdálo se, že je konec jeho hlavní kariéry.

Omyl!

Ve Velvarech ho našla vojenská výprava z nového klubu VTJ Slaný, což byl klub vojenský. Knespl se ho ujal a úspěchy slavil znovu. Mladí fotbalisté chodili na vojnu do Slaného rádi, mnozí na ni vzpomínají dodnes a před časem jejich výprava skandovala pod Knesplovými okny oslavné pokřiky na trenérovu adresu. Sedmdesátka z nich se později dostala do ligy, Marek Kincl dokonce Spartě vystřílel Ligu mistrů.

Zatrénoval si i proti jednomu z nejslavnějších československých mužstev historie. V roce 1990 se reprezentace chystala na MS do Itálie, kde ji vyřadilo až ve čtvrtfinále Německo, pozdější šampion. A sparringpartnerem mu bylo právě Knesplovo Slaný. Tehdy potrápilo svěřence Jozefa Vengloše, byť nakonec jasně padlo.

Slavný vítězný rituál, kdy líbal trávník, si tak nechal na jiné zápasy. A vyhraných jich byla většina. Koneckonců ještě po sedmdesátce na něj fanoušci volali: Knespl na hrad!