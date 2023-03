V přípravných zápasech bylo znát, že se tým fyzicky zvedl. Všechny A třídní soupeře přehrál, po Slivenci také Střešovice 1:0 (Černý) a naposledy o víkendu Kralupy 3:1 (Sekanina, Škvára, Nesládek). „Soupeři hrají sice níž než my, ale byli kvalitní. Střešovicím jsme sice měli dát víc branek, šance jsme měli, ale kvalita byla také na straně soupeře. S Kralupy jsme měli převahu velkou část zápasu, navíc už v první minutě ukázal svou rychlost Sekanina, utekl jim a skóroval. Parádní gól!“ chválil Škvára jedinou větší posilu Doks, která přišla z Velké Dobré.

Sekanina do kádru dokonale zapadl, lidsky i herně, a střídá tak jiného rychlíka. Zkušený Balík sužovaný zraněním se rozloučil a zamířil směr Smečno. Další ztráty? Kubín musí na operaci, Böhm ji absolvoval v úvodu tohoto týdne (tříselná kýla), Steckovičkovi objevili doktoři neuvěřitelnou devíticentimetrovou (!) prasklinu ve svalu. „Naopak po zranění nosu už se lepší Dlouhý a vyklusávat začíná také Samek, jehož postihla v závěru podzimu trombóza a to není žádná legrace. Tam budeme muset být s návratem opatrní,“ varuje Martin Škvára.

A co čeká od prvního duelu ve Hvozdnici, kde má domácí zázemí béčko Povltavské FA? To na podzim vyhrálo hlavně díky svým ex-ligovým borcům Neradovi a Třešňákovi 5:2. „Pro mne je to velká neznámá. Vím jen to, že s áčkem snad tolik nespolupracují, když nepotřebují a že jsou vysoko, pátí. Třeba nás podcení, doufat v to přece můžu, ne? Jsme přece předposlední,“ usmál se na závěr Martin Škvára.