Z pohledu Kladenska bylo docela zajímavé čtvrteční zasedání fotbalové disciplinární komise Středočeského fotbalového svazu. S největšími očekáváními k němu vzhlíželi zástupci Čechie Velká Dobrá a Baníku Švermov, oba kluby měly mít na koberečku dva zástupce.

Doberští byli v sobotu doma hrubě nespokojeni s výkonem rozhodčích proti Kralupům. Nesouhlas s penaltou hostů na 1:1 i rozhodujícím gólem na 1:2 (ofsajd?) komentovali příliš drsně nejdříve trenér Marek Abrham a pak i zásadní hráč mužstva, stoper Martin Zimerman. Oba dostali červenou kartu, ale disciplinárka nesáhla k žádnému drakonickému trestu. Zimerman nesmí hrát tři zápasy a Abrham zaplatí pokutu 3000 korun. Třetí do party, další opora Filip Dejčmar, chytil už čtvrtou žlutou kartu a za to se platí tisícovka – stejně dopadl dokeský Aleš Nesládek.

Švermovský dorostenec Ondřej Frühauf podle zástupců svého mužstva nešťastně, ale dost vážně zranil při střetu brankáře Kosmomos a rovněž byl vyloučen. Zástupci Baníku mají situaci nahranou na videu a chtěli ji disciplinárce předložit, stejně tak měl postižený hráč dát k dispozici lékařskou zprávu. Případ se ale nakonec neprojednával a Švermovští nyní zjišťují, zda Frühauf může či nemůže hrát. Jistotu má jeho spolubojovník Petr Melichar, který v Kosmonosech také nedohrál. Stát bude jeden zápas.

Radostí i smutkem obdařila disciplinárka AFK Tuchlovice. Radost udělalo klubu omilostnění opory obrany Tomáše Noska, který tak může v sobotu proti Sokolči nastoupit. Klub však zaplatí pokutu 500 korun za to, že v prvním jarním kole s Poříčany nepustil rozhodčím ani hostům teplou vodu do sprchy. Na omluvu klubu dodejme, že porážka 0:1 nebyla na vině, to spíš chyba bojleru…