„Za faul na brankáře Koláře i pozápasové napadení Kúdely by na okrese padly daleko přísnější,“ potvrdil v rozhovoru spolu s tím, že rasismus, za který hrozí i několikaletá stopka, zatím řešit nemusel. Nejspíš i proto, že jeho prokázání je na úrovni okresů či krajů ještě o dost komplikovanější.

Co říkáte na tresty, které padly?

Když jsem si o výši trestů přečetl, byl jsem překvapený. Včetně toho, že Kamarovi byl trest za napadení Kúdely prakticky ihned snížený z pěti zápasů na tři. Divně působí i to, že on si trest odsedí pouze v pohárových zápasech a Kúdela nesmí zasáhnout do žádného zápasu v soutěžích UEFA. Předpokládám, že si podle disciplinárních řádů UEFA všechno nějak zdůvodní, ale za mě osobně a z lidského hlediska je to všechno špatně. Tresty pro hráče Rangers by měly být podstatně vyšší.

Jaké byste udělil?

V případě faulu na Koláře, který byl zraněný a utkání nedohrál, je sazba na dvě až deset utkání. Tam by se tedy výrok UEFA (4 zápasy) vešel. Osobně bych ale dal šest až sedm zápasů. Kdyby navíc dodal potvrzení, že bylo zranění takové, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů, což byl, je tam už sazba na dva měsíce až rok a půl. Pod ty dva bychom tedy jít nemohli.

Co urážka v podání Ondřeje Kúdely?

Neznám odůvodnění UEFA, která má celkem asi sto třicet stránek, takže vařím tak trochu z vody. Neznáme ani zákulisí. Ale z toho, co se objevilo v médiích, bych v jeho případě měl za to, že rasismus nebyl prokázaný. A nikdo ani zatím neřekl opak. Podle paragrafu týkajícího se urážky soupeře by pak mohl dostat buď mírný trest na jedno až čtyři utkání, nebo tvrdší od tří utkání do šesti měsíců. Nevíme, co mu řekl, ale něco asi ano, přiklonil bych se tak k těm pěti týdnům.

A jeho napadení po utkání?

Spodní sazba v tomto případě není, horní až šest měsíců. Za napadení hráče hráčem po utkání by ale u nás na okrese dostal minimálně šest týdnů. A klidně by se to mohlo posoudit i jako inzultace, a tam jsou tresty ještě mnohem vyšší. Bohužel ani tady nemáme přesné informace, ale pokud by se potvrdilo třeba i ono zakrytí kamer a naplánování celé akce, měl by být trest rozhodně vyšší.

Máte nějaké vysvětlení, proč tedy jen tři zápasy?

Mohli si to zdůvodnit tak, že byl vyprovokovaný rasismem a jednal v afektu, proto mu dal pěstí. Což mohli uznat jako polehčující okolnost. I když v tomhle případě, pětačtyřicet minut po zápase a se všemi známými okolnostmi, to je spíše už promyšlený čin. Znovu jen škoda, že dosud nikde nebylo zveřejněno, co delegát skutečně zapsal.

Dovedl byste si představit rozhodnout podobně, v Kudelově případu tedy vlastně jen na základě tvrzení protistrany, na okresní úrovni?

To by bylo bez šance. V takových případech to bývá většinou tvrzení proti tvrzení. Prokázat to prakticky nelze. A to ještě na té nejvyšší úrovni je třeba možnost odezírání ze rtů, i když tady to zrovna nešlo. Okolo hřiště je spousta mikrofonů… Pokud dotyčný netrvá na rasismu, je to vždy vyhodnoceno jen jako urážka.

Vybavíte si nějaký případ, kdy jste trestali za rasismus?

Rasismus jsem zatím neřešil. V sazebníku jsou za něj opravdu velké pálky, a to třeba až na několik let. Musí být ale prokázaný, což je samozřejmě problém.

Řada lidí se diví, že za urážku může padnout vyšší trest než za fyzické napadení. Zaznívají i hlasy, že Kúdela měl Kamarovi místo pošeptání do ucha raději jednu vrazit. To asi taky není správná cesta, že?

Není, i když se s tím setkávám v podobě stížností, že hráč, který bez balonu třeba nakopne soupeře, dostane nižší trest než ten, co sprostým slovem urazí rozhodčího. V kontextu disciplinárního řádu ale mají urážky větší trestnou hodnotu než fauly. I když i v případě zranění může být trest samozřejmě rovněž vysoký.