Od pondělka 8. července se na Stadionu Františka Kloze sešli hráči nejen z místního SK, ale také z Velkého Přítočna, Slavoje Kladno či dokonce Tatranu Rakovník. Hráči byli celý týden rozděleni do tří skupin - starší přípravky, mladších žáků a starších žáků a trénovali dvakrát denně především zábavnou formou.

Přípravu měli jak speciálně fotbalovou, tak i atletickou pod vedením čerstvé absolventky FTVS Denisy Chocholové. "Formu tréninků jsme volili s ohledem na to, že kluci jsou na kempu ve svém volném čase. I přes to, že vedení tréninkových jednotek bylo volnější, jejich kvalita a přístup všech zúčastněných byla prakticky úměrná tomu, jak jednotlivé týmy SK trénují v sezóně. A to mě těší." řekl klubovému webu SK hlavní organizátor kempu Josef Procházka.

Speciálním hostem byl v pátek bývalý skvělý fotbalista a aktuálně internetový a televizní expert Zdeněk Folprecht, který ještě loni na podzim za Kladno hrál. Nyní si zatrénoval se starší přípravkou, poté s dětmi besedoval a nakonec se zúčastnil velkého finále celotáborové hry, kterou vedení SK připravilo pro všechny kategorie, aby děti spojilo bez ohledu na věk.

"Letošní ročník kempu opět hodnotím pozitivně. Kluků nám opět přibylo, navíc vše neustále probíhalo ve velmi dobré náladě. Už teď se těším na příští ročník!" hodnotil s úsměvem Josef Procházka.