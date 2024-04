Skvěle hrají v posledních týdnech fotbaloví starší žáci SK Kladno. Tentokrát vyhráli 3:0 v Jablonci a připsali si třetí vítězství v nejvyšší žákovské soutěži v řadě a vrátili se do bojů o záchranu. Vítězství slavili rovněž dorostenci SK Kladno. Starší doma porazili Ústí nad Labem 2:0 a jsou blízko záchraně, a mladší 4:3. Mladší žáci prohráli s Mladou Boleslavi.

Žáci SK Kladno U15 2023 | Foto: SK Kladno

Dobré utkání odehráli o víkendu starší dorostenci SK. Proti Ústí nad Labem kontrolovali hru a zvítězili 2:0. V tabulce se díky vítězství posunuli na dvanácté místo tabulky, když mají stejně bodů, jako jejich soupeř. „V úvodu jsme byli lehce nervózní, ale náš výkon se zvedal a šli jsme do dvougólového vedení. Ve druhém poločase jsme si ho hlídali a chodili do rychlých protiútoků, ale bohužel jsme vedení nenavýšili. Přesto je naše vítězství zasloužené,“ byl spokojený kladenský trenér Jan Pejša.

Po sérii porážel vyhrál i mladší dorost SK Kladno, Ústí nad Labem porazil 4:3. „Kluci po delší době poznali, jak chutná vítězství a myslím, že bylo zasloužené. Bohužel si to stále komplikujeme a soupeře necháváme dýchat do posledních minut,“ řekl Jan Procházka, trenér Kladna.

V krajském přeboru prohrály oba dorosty v Poděbradech. Starší 0:2 a mladší 3:5. „Opět jsme doplatili na hodně špatnou koncovku. Není nic platné, že jsme herně lepší, když tuto převahu nedokážeme zúročit,“ zlobil se Pejša.

Důležité tři body ze severu Čech

Někdo už je mohl odepisovat, ale starší žáci SK se třemi výhrami v řadě vrátili do boje o záchranu nejvyšší soutěže. Vše mají ve svých rukách respektive ve svých nohách. Vítězstvím v Jablonci 3:0 se bodově dotáhli na Cidlinu a pravděpodobně odsoudili Jablonec a Football Talent Academy k účasti v baráži. O tom, kdo třetí půjde do baráže hodně napoví vzájemné utkání s Cidlinou, které je na programu v neděli v 10:00 na hřišti v Rozdělově. „V tomto klíčovém utkání budeme chtít navázat na tři vítězství v řadě, ale musíme začít s nohama na zemi. V Jablonci jsme předvedli dobrý výkon a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil kladenský trenér Josef Procházka.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let na své starší spoluhráče v Jablonci nenavázali a prohráli 0:5. „Bez nasazení, pohybu a chuti hrát fotbal to nejde, obzvlášť v žákovské lize. Stále se nám nedaří prokázat herní progres z tréninku do utkání. Tentokrát jsme zaostávali soubojově i pohybově,“ zlobil se Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Mladší žáci SK Kladno hráli na domácím hřišti s Mladou Boleslavi. Přestože byl obrázek hry vyrovnaný, hosté vyhráli 13:5. „Výsledek na svou stranu překlopili hosté díky dvěma až třem nadstandartním hráčům, které mi bohužel nemáme. Jinak musím mužstvo pochválit za snaživý houževnatý výkon,“ řekl kladenský trenér Josef Kučera.

V utkání mladších žáků do dvanácti let domácí vedli nad Mladou Boleslavi 1:0, ale hosté ještě do konce první třetiny hosté vyrovnali a utkání rozhodli ve druhé třetině. Třetí třetina už byla opět poměrně vyrovnaná, přesto domácí SK Kladno prohrálo s Mladou Boleslaví 3:7. „Soupeř byl kvalitnější v zakončení a zaslouženě vyhrál. Naši kluci to ale nevzdali a bojovali až do konce zápasu,“ hodnotil Radek Hlavsa, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno - FK Ústí nad Labem 2:0 (2:0)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Janega, Kalina - Měchura, Rous, Došek (90. Shcheholiev) - Pospíšil (37. Klein, 81. Fedorovych)

Branky: Pospíšil, Fajka

ČLD U17: SK Kladno – FK Ústí nad Labem 4:3 (2:1)

Sestava: Lhota - Hůla, Požár, Kučera – Janát (62. Abrham), Maxant, Kejzlar, Mucha, Komín (60. Jílek), Procházka, Feřtek (90. Palán)

Branky: 2x Feřtek, Janát, Mucha (pk.)

KPSD: FK Bohemia Poděbrady - SK Kladno „B“ 2:0 (0:0)

Sestava: Kralovič - Fedorovych, Novobilský, Rottner, Sikora - Shcheholiev, Kolka (46. Šťastný) - Palán, Vlčkov (71. Drechsel), Svoboda – Klein

KPMD: FK Bohemia Poděbrady – SK Kladno „B“ 5:3 (5:2)

Sestava: Hejkal – Táborský (30. Sychevskyi), Sikora (45. Přerovský), Novobilský, Mezera (45. Soukup) - Novák, Šťastný, Polák, Peroutka (50. Fuchs) - Drechsel, Valach

Branky: Valach, Peroutka, Fuchs

ČLŽ U15: FA Jablonec – SK Kladno 0:3 (0:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Mestek, Antonov, David - Mariňák (67. Frič), Chvalník, Hájek (73. Troch), Protiva (67. Bacílek), Pešek (60. Polcar) – Fitko

Branky: Protiva, Mariňák, Hájek

ČLŽ U14: FK Jablonec - SK Kladno 5:0 (3:0)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Blažek (25. Skála), Vejvoda, Hauge, Evan (41. Pleiner) - Juppa (41. Drsek), Kantor (41. Volkov), Jícha Jan - Svoboda, Lidický, Macháček (41. Melka)

ČLŽ U13: SK Kladno – Ml. Boleslav 5:13

Sestava: Doležal, Šnábl – Kučera, Lukáč, Topolanský, Otcovský, Dudáček, Kadlík, Dvořák,

Soukup, Antonov, Ciniburg, Kalinová, Poloček, Rindoš

Branky: 2x Lukáč, Kučera, Kadlík, Dvořák

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Mladá Boleslav

Sestava: Rojt – Suchý, Koloušek Macháč – Ricci, Hlavsa, Hunal, Dia, Skolil, Chadima, Hlinovský, Steckovič, Hlava, Svoboda

Branky: Dia , Macháč, Suchý