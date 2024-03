O mistrovské body se hrálo na Kladensku ve fotbalových soutěžích poprvé před týdnem, kdy nejlepší tým okresu Slovan Velvary porazil v ČFL Liberec a dařilo se také dorostencům SK Kladno proti Slavii v České lize dorostu. O nadcházejícím víkendu ale startují další tři soutěže dospělých a okres v nich má hned sedmičku zástupců.

Zdeněk Folprecht zamával Kladnu a nyní se chystá jeho premiéra v dresu mateřských Tuchlovic. | Foto: Bohumil Kučera

V sobotu dopoledne budou mít okresní fanoušci hned dva výběry. Buď mohou vyrazit do Hřebče, která přivítá v jarní divizní premiéře druhý nejlepší tým podzimu - Újezd Praha 4. Hřebečští na podzim v Praze vyhráli, jak si povedou tentokrát? Pokud by mač zvládli, přiblíží se sokovi na rozdíl jediného bodu. Hrát by se mělo na přírodním trávníku ve Hřebči.

Také SK Kladno volí domácí přírodní trávník. Přivítá na něm Neratovice/Byškovice a setkají se tak vlastně dva největší předsezonní favorité, kteří však zůstali hodně za svými možnostmi. Kladno je v divizi B až čtvrté se ztrátou 12 bodů na první Chomutov, Neratovice dokonce ztrácí ještě o bodík víc.

Oba celky v zimě docela oslabily. Kladnu odešli Folprecht, Hampl, zraněný byl celou zimu Rendla. Neratovice postrádají Šimkovského (návrat do Velvar), Kima, Kibala, Dobiáš chtěl také do Velvar, pryž chce Kühnel, zraněný je Šobr, jenž řídil podzimní demolici Kladna 3:0… Trenér Pavel Janeček však vítá nové hráče, třeba elitního borce Záp Jana Jelínka, či dvojčata Zdeňka a Andreje Weickertovy, kteří hráli naposledy ve Švýcarsku a zkoušeli štěstí ve Velvarech. Ty je zatím poslali k sousedovi…

Fotbalová senzace na SK, mladíci porazili Slavii! Trenér Pejša slavil dvakrát

Kladno má oproti podzimu nového trenéra, a Zdeňka Haška spojuje s Pavlem Janečkem hlavně to, že se vystřídali na můstku Slovanu Velvary. Hašek má v týmu nového gólmana, odchovance Smrkovského (z Příbrami), uzdravil se Čížek, nečekaně se čapl mladý Dejčmar, jenž kopal jen A třídu. Ze Slaného se vrátil nadaný Noll.

Hrát se bude na přírodním trávníku a klub by měl ocenit před výkopem dvě legendy - Vladimíra Poupu a Jiřího Škváru.

Tuchlovice vyrazí na trať bez kouče, ale s hvězdou

Odpoledne se hraje ještě jeden divizní zápas. Slaný v minulosti proti Českému Brodu rozhodně nebylo favoritem, ale teď se situace změnila. Tým ukázal sílu na podzim, potvrdil ji v přípravě. Jak to bude teď o body s Brodem, který už ke konci podzimu šel výkonnostně nahoru?

V krajském přeboru půjdou do prvního mistráku Tuchlovic dost oslabené. Marodí kouč Supáček, jehož nahradí duo Hajník - Muláček. Komplikací je stav obrany, kde se zranil Fitko i defenzivní záložní Kubů, k tomu pyká za červenou kartu Duchoň.

Chcete taky jednu dobrou zprávu?

Nastoupí hvězdný Zdeněk Folprecht, hlavní jarní přestupový poklad jak z ostrova Monte Cristo.

ANKETA: Na Kladensku vyhrál bitvu SK Kladno před Zákolany. Kdo další postupuje?

Doksy jediné jedou ven a čekají je Star Wars. Jak jinak než hvězdnou válkou nazvat bitvu v Milíně, který disponuje řadou hráčů z minulostí v nejvyšší soutěži. Ale hosté už na podzim málem Milín šmikli, tehdy je zradila jen koncovka, jejich největší bolest.

Dvěma zápasy začne v okrese také I. A třída a v ní obě béčka velkých klubů. Kladno hostí na umělce Jinočany a Slaný jako jediné nastoupí až v neděli, kdy se utká s Kralupy nad Vltavou. Bude to malé derby.

Sobota 9. března

Divize: SK Kladno – Neratovice/Byškovice (10:15), Hřebeč – Újezd Praha 4 (10:15), Slaný – Český Brod (14:30). Krajský přebor: Tuchlovice – Poříčí nad Sázavou (14:30). I. A třída: Kladno B – Jinočany (14:30, UMT Kladno). Příprava: Smečno – Hrdlív (15, UMT Rynholec), Lhota – Králův Dvůr B (16:30, UMT Kladno)

Neděle 10. března

I. A třída: Slaný B – Kralupy n/V (14:30). Příprava: Velvary B – Zavidov (13), Velvary B – Holubice (15).