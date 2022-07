Trenér Miroslav Supáček byl proti velmi spokojený. „Hrálo se v dobrém tempu, soupeř byl hodně běhavý. My dokázali proměnit šance, protivník ne,“ mínil a těšilo ho, že jeho tým dokázal do zápasu vnést některé kombinace z tréninku. „Vypadá to, že by si všechno mohlo sedat,“ dodal trenér s tím, že o případných posilách Burešovi, jehož výborné zná z béčka Hostouně, a brankáři Vitáskovi se bude ještě jednat.

Tuchlovice - Most /Souš B 4:1 (3:0). Branky domácích: Žahour, Bureš, Jaroš a Procházka.

Tuchlovice: Rajninec (46 Vitásek) – Pilař (46. Brnovják), Duchoň, Nosek (46. Kraus), Kárník (65. Nosek) – Sedláček, Bureš (70. Ježil) – Cabejšek (70. Červenka), Baratynskyy (70. Jaroš), Žahour (46. Kubů), Jaroš (46. Procházka).

