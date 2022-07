Kladenský odchovanec toho má na jaře za sebou hodně. To nejpodstatnější se dělo mimo stadiony. Jakub složil zkoušku dospělosti, odmaturoval na sportovní gymnáziu v Kladně a hlásí se na vysoké školy. A není prý vyloučeno, že to bude v zahraničí. „Podal jsem si tam přihlášku, ale zatím nevím, jak mi odpovědí. Pokud by to nevyšlo, budu dál v Čechách, kde už jsem se na školu dostal,“ říká Jakub s tím, že i pokud by studoval za hranicemi, s fotbalem rozhodně končit nehodlá a hrál by tam.