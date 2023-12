Bylo to neskutečné drama, když ve finále letošního 9. ročníku Kába Cupu mladší žáci TJ Unhošť ještě pár vteřin před koncem prohrávali s okresním rivalem Zákolany. Ale povedlo se jim vyrovnat, pak zvládli i penaltový rozstřel a téměř půl roku se mohli těšit na hlavní odměnu - zájezd na Bundesligu.

Výprava vyrazila parádním busem v sobotu ráno z Unhoště a v plánu byla nejen návštěva fotbalového mače, ale také vyhlášených Vánočních trhů v Lipsku. Celá unhošťská výprava si tak mohla vychutnat krásnou vánoční atmosféru, mnoho stánků s ozdobami, cukrovím, svařákem a s dalšími vánočními suvenýry, to vše v nádherné výzdobě. „Lipsko doporučuji, fanoušci co pojedou na Euro se mají na co těšit. Historické centrum je moc pěkné, stadion nový, na naše poměry obrovský,“ vysledoval trenér Unhoště František Kozel.

Největší saské město, kde se v roce 1813 odehrála největší řež napoleonských válek – Bitva národů, láká skutečně pěknými historickými památkami. Působili tady velikáni psaného slova Goethe a Schiller, hudební géniové Bach či Wagner, se současníků se tady narodili politička Angela Merkelová či frontman skupiny Rammstein Till Lindemann.

A samozřejmě se tady už dlouho hraje perfektní fotbal, třeba český sniper Nr.1 Patrik Schick se právě tady výrazně prosadil po trápení v italském AS Roma. Mladé kluky zaujalo i to, že hlavním sponzorem klubu je výrobce mládeží mimořádně oblíbeného nápoje Red Bull…

Místní stadion, kde budou hrát čeští reprezentanti své první utkání na ME proti Portugalsku, zářil ikonickým osvětlením do tmy, tribuny se postupně zaplňovaly. Při nástupu na hrací plochu 43 tisíc diváků zpívalo domácí hymnu, na tribunách umocňovalo zážitek střídání červených a bílých světel.

Za hosty nastoupil bývalý český reprezentant Pavel Kadeřábek, domácí se po utkání loučili se svou švédskou ikonou Emilem Forsbergem. Poločas skončil 1:1, ve druhém však nastoupil právě Forsberg a po pár minutách na hřišti skóroval na 2:1 a o chvíli později padl po dorážce jeho střely gól na 3:1. Velkolepé rozloučení s tímto skvělým hráčem doprovázel po zápase zasloužený potlesk a dojmů byli plní i hráči Unhoště.

„Byli jsme už na Slavii, ale tohle je ještě jiný level, pro všechny kluky to bylo nové a obrovsky zajímavé. Atmosféra úžasná a nevadila ani zima. Němci zápas pojali vánočně, takže roznášeli čajíčky i svařáčky. Moc se nám to líbilo,“ líčil František Kozel.

Autobus přistál v Unhošti ve čtvrt na dvě v noci a byl plný zážitků.

Výjezdem do Lipska byl dohrán 9. ročník Kába Cupu, který pořádá bývalý hráč Sparty, trenér a rozhodčí Jiří Kabyl se svým týmem. V příštím, jubilejním 10. ročníku se představí 72 družstev, bude se hrát 8 kvalifikací po devíti družstvech. „Jiří Kabyl navíc chystá něco jako Ligu mistrů, kdy prý pozve všechny dosavadní vítěze a ti si v červnu zahrají proti sobě turnaj v Komárově. Na to se pořádně připravíme,“ slibuje František Kozel.

Co bude určitě i dál součástí Kába Cupu, to je charitativní sbírka pro tříletou Magdalénku, která trpí vzácným genetickým onemocněním (jediná v ČR), jejíž transparentní účet byl zveřejněn na slavnostním zahájení 10. ročníku na konci listopadu.

V 10. ročníku Kába cupu bude opět probíhat charitativní dražba spojená s příspěvky na transparentní účet 3leté Magdalénky.

Magdalénka je usměvavá a pozitivní holčička, bohužel výrazně zaostává za svými vrstevníky. Prošla několika hospitalizacemi ve FN Motol, dva a půl roku probíhalo zkoumání, jaká je příčina jejích obtíží. V září roku 2023 zazněl verdikt, Magdalénka trpí genetickou mutací genu CACNA1E, tato mutace nerozvádí vápník do těla, což způsobuje, že Magdalénka nemůže používat ani ruce, ani nohy a zároveň nedochází k přísunu vápníku do mozku, dochází k opožděnému psychomotorickému vývoji, má axiální hypotonii, akrárně hypertonus, zjednodušeně řečeno, jedná se o tzv. „nemoc hadrových panenek“.

Magdalénka se neobejde bez pomoci druhé osoby, sama se pouze přetočí na bok, hýbe hlavičkou, krátce vydrží ve vzporu na bříšku.

Ostatní dovednosti neovládá, neplazí se, nesedí, nestojí. Snaží se navázat kontakt, usmívá se, mluvit zatím ale neumí. Nepoužívá ruce, nehraje si s hračkami, nic neuchopuje a ani nestrká do pusinky.

Pravidelné návštěvy fyzioterapie, ergoterapie, Vojtova metoda, Bobath koncept, Feldenkreis, hipoterapie, veškerá energie směřuje k pravidelnému cvičení, protahování, nabízení her, snaha zapojovat svaly, ovládat ruce…

Magdalénka má vzácné genové onemocnění, které nemá nikdo v naší republice. Ona vlastně zná svého „soupeře“, ale nezná způsob, jak ho porazit. Na rozdíl od jiných ona má mnoho cest, ale neví, která vede do správného cíle, její léčba je o to náročnější, že nikdo neumí říct tohle a tohle povede k úspěšné léčbě.

