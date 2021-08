V České lize staršího a mladšího dorostu jsou odehrána již dvě soutěžní kola. Po nevydařených utkáních s Viktorii Žižkov si starší i mladší dorostenci spravili chuť na hřišti Vyšehradu. Devatenáctka vedla po dvaceti minutách 3:0, poté ještě 4:1, ale nakonec z toho bylo vítězství o gól. „Kluci příkladně bojovali, ale ke konci jim už docházely síly. Přesto jsme dokázali odvézt velmi důležité tři body,“ hodnotil kouč Radek Duda. Mladší dorostenci zvítězili v Praze 2:1. Ve vyrovnaném utkání si kladenští fotbalisté dokázali vytvořit šest brankových příležitostí. „Domácí jsme k ničemu nepustili a zaslouženě vyhráli,“ řekl Jan Pejša, trenér SK.

Od letošní sezony má SK Kladno opět čtyři dorostenecká mužstva. Kategorie U18 a U16 hrají krajský přebor. V prvním kole se představily na hřišti v Kunicích. Starší dorost sehrál smolné utkání, v němž byl jednoznačně lepším týmem, domácí pouštěl na útočnou polovinu jen sporadicky, přesto prohrál 1:2. „Ze dvou střel na naši branku dali domácí dva góly, my jsme naopak nedokázali proměnit ani ty nejvyloženější šance a po zásluze prohráli,“ hodnotil Jan Pejša. Mladší dorostenci dokázali své brankové příležitosti proměnit a vyhráli 5:1. „Hráli jsme pohledný kombinační fotbal, ale dokázali také zbytečně ztrácet míče a zbrkle řešit různé situace. Máme na čem pracovat,“ řekl trenér Marek Novobilský.

ČLD U19: FK Slavoj Vyšehrad – SK Kladno 3:4 (1:3)

Sestava: Ševce – Vaňous (74. Maxant), Bokša, Klvaň, Novák – Blažek, Truhlář, Duda, Rottner, Fedorišin (74. Halaj) – Chlumský (46. Veselý)

Branky: Fedorišin, Chlumský, Bokša, Rottner

ČLD U17: FK Slavoj Vyšehrad – SK Kladno 1:2 (0:0)

Sestava: Vojtíšek – Brabec (69. Faltus), Rottner, Kalina, Hoffmann – Zoubek – Pavlíček (46. Kozubek), Pavlík, Fiala, Došek – Eška (87. Pospíšil)

Branky: Eška, Došek

KPD U18: TJ Kunice - SK Kladno U18 2:1 (2:1)

Sestava: Vojtišek - Faltus (46. Kozubek), Brabec, Mottl, Hoffmann (46. Fiala) - Ricci (46.Eška), Justra, Došek (46. Pospíšil), Pavlík (46. Zoubek) - Vosyka

Branka: Mottl.

KPD U16: TJ Kunice – SK Kladno U16 1:5 (1:5)

Sestava: Tunka – Kolka, Randýsek, Protiva, Faltus, Novobilský, Pospíšil, Davídek, Pavlíček, Mácha, Kozubek (Bach, Haluza, Hamouz, Havel, Bambula, Vojtíšek)

Branky: Haluza 2x, Davídek, Pavlíček, Pospíšil, Davídek, Pavlíček, Mácha, Kozubek

V České lize starších žáků hráli fotbalisté SK Kladno doma proti ABC Bráník. V kategorii U15 byli domácí jasně lepším týmem a vyhráli vysoko 9:2, když do poločasu vedli již o šest branek. Střelecky se blýskli Procházka s Kosem, první vstřelil čtyři a druhý tři branky. „Předvedli jsme výborný výkon především v prvním poločase, kdy kluci na soupeře vletěli a donutili ho chybovat. Dali jsme krásné branky a bylo prakticky rozhodnuto. Za zápas je musíme pochválit," řekl domácí trenér Jan Procházka.

Divoký zápas sehráli s Bráníkem žáci do čtrnácti let. Prohrávali v poločase 4:6, po zápase z toho byla remíza 6:6. „V prvním poločase jsme se trochu hledali, ale za druhý zaslouží kluci pochvalu. Pouze zásluhou neproměněných vyložených šancí jsme už bohužel nedokázali utkání otočit,“ litoval kouč Jaroslav Hamouz.

Mladší žáci SK Kladno hráli v České lize na domácím hřišti se Slavojem Vyšehrad. Obě utkání skončila jasným vítezstvím domácích. Hráči U13 byli od prvních minut aktivnějším a fotbalovějším týmem, nakonec z toho bylo vítězství 11:0. „V utkání jsme dominovali,“ shrnul Josef Procházka, trenér domácích. Svůj první zápas v České lize mladších žáků mají za sebou i hráči do dvanácti let. Premiéra to byla vydařená a Vyšehrad porazili vysoko 14:3. „Od začátku jsme byli aktivnějším týmem s lepším pohybem a chutí do hry. Všem hráčům patří velký dík za odvedený výkon,“ hodnotil trenér Michal Zachariáš, někdejší borec prvoligového Kladna.

ČDŽ U15: SK Kladno – ABC Braník 9:2 (6:0)

Sestava: Hejkal – Hrudka (41. Požář), Kos, Kejzlar – Halaj, Maxant, Mucha (41. Janát), Jílej (58. Pavlík), Feřtek (68. Svoboda), Procházka (75. Hůla)

Branky: Procházka 4x, Kos 3x, Jílek, Feřtek

ČDŽ U14: SK Kladno – ABC Braník 6:6 (4:6)

Sestava: Nohava - Novotný, Justra (55.Procházka), Kučera, Šťastný -Polák, Novobilský, Přerovský, Drechsel (71.Šivák) - Burle, Hůla

Branky: Burle 4x, Šťastný, Hůla

ČLŽ U13: SK Kladno – FK Slavoj Vyšehrad 11:0

Sestava: Koloušek – Polcar, Pešek, Kubík, Antonov, Bacílek, Hauge, Šmolík, David, Chvalník, Fitko, Mázár, Placatka, Kalík

Branky: Chvalník 3x, Kubík 3x, Fitko 2x, Šmolík 2x, Hauge

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Slavoj Vyšehrad 14:3

Sestava: Svoboda - Drsek, Melka, Skála, Macháček, Kubík, Pleiner, Pavelec, Haluza, Táborský, Háž, Vejvoda, Paur, Linc

Branky: Linc 5x, Macháček 3x, Svoboda 2x, Táborský 2x, Pavelec, Melka

Petr MAŇKOŠ