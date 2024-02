Trenéři se před utkáním dohodli na zkrácené verzi přípravného duelu a hrálo se tedy 2x35 minut. Domácí bez zkušených opor Nádeníčka a Javorka vstoupili do utkání laxněji a tak hosté měli míč více na svých kopačkách. Ale šancí měli pomálu, gólem spíš zaváněla na druhé straně technická střela Dohnanského po parádní příhře navrátilce z Kladna Pospíšila. Brankář Krček však zasáhl skvěle a stejně se mu vedlo po velkém závaru před jeho svatyní.

To už byli Slánští rozhodně nebezpečnější, šance však zahodili jako Pospíšil, tak Kocourek. Naopak brankář Junek končil poločas bez jediného zákroku…

Po změně stran Slaný pokračovalo v ofenzivním snažení a dočkalo se úvodní branky. Výměna míče na jeden dotek mezi Novotným a Vovkem a následující centr našel nováčka Lehnera - 1:0. Ale nejlepší kanonýr Cábelíků Kraus odpověděl bleskově, když přesně lízl ostrý centr Sedláčka a míč zaplachtil k zadní tyči slánské brány.

Cábelíci prohrávali s lídrem divize, dvěma góly skóre otočil Procházka

Po vyrovnání Královák zapnul, mohl skóre otočit, ale v největší šanci jeho hráči selhali.

A tak přece jen vyhráli Slaňáci. Na konci pěkné akce tvrdě střílel Lehner, míč tečoval před brankářem jeden ze stoperů a ten pak vysokým obloukem přeplachtil bezmocného gólmana. Další velkou šanci promarnil Vovk a úspěšná nebyla ani Kocourkova dorážka. Uspěl až střídající Herčík, jenž měl ve vápně dost času zamířit k tyči.

"Celkově jsme s výkonem týmu spokojen, výkony ukazují pořád vzestupnou tendenci. Jediné co mi trochu vadí je špatný vstup do zápasu a neproměnění některých šancí. Naopak chválím kvalitní napadání a rychlý přechod do útoku," komentoval utkání trenér Slaného Jiří Veselý.

Přidal se i vedoucí týmu Milan Šúr: "Musím jen potvrdit slova jednoho z přihlížejících diváků, že na „todle“ se dá koukat," usmál se.

Hostující Tomáš Šilhavý bral utkání jako dobrou prověrku. "Bylo to vyrovnané, soupeř hrál spíše na brejky, na což má výborné rychlé hráče. To nám dělalo problémy. Celkově to ale byl spíše modelový zápas, kondiční, kde jsme výsledek úplně neřešili. Splnil svůj účel," dodal zkušený kouč Cábelíků, které v pátek čeká večer utkání v Neratovicích (18:30).

Většina hráčů Slaného se nyní zúčastní soustředění na Kladně od čtvrtka do neděle, a tak další zápas sehraje tým až v sobotu 24. února dopoledne opět v Rynholci se Sokolem Hostouň.

SK Slaný – FK Králův Dvůr 3:1 (0:0). Branky: 42. a 55. Lehner, 70. Herčík – 45. Kraus. Rozhodčí: Mižič.

Slaný: Junek (36. Sedlák) – Vovk, Balšánek, Mihálik, Lehner – Pospíšil (56. Herčík) – Ceccarelli, Sváta, Kocourek, Dohnanský (36. Veselý) – Novotný (52. Toure).

Králův Dvůr: Krček - Čihák, Fatrle, Benda - Kraus, Kuča, Faigl, Krátký, Černý - Patrovský. Střídali Bouček, Sedláček, Osvald.