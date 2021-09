Starší dorost do devatenácti let vyhrál ve středu doma s Pískem 2:1, ale v neděli prohrál na hřišti Petřínu Plzeň 0:5. „S Pískem jsme sehráli vyrovnané utkání a jsme moc rádi, že jsme získali tři body. Na rozdíl od zápasu v Plzni nám nechyběla bojovnost a snaha zvítězit. Prohru v Plzni beru na sebe,“ hodnotil Radek Duda, trenér Kladna.

Mladší dorostenci byli úspěšnější než jejich starší spoluhráči. Písek porazili doma 6:0 a v Plzni remizovali 2:2. „V domácím utkání jsme byli od první vstřelené branky jednoznačně lepším mužstvem a dovedli ho v pohodě k vítězství. V Plzni jsme sehráli velmi kvalitní zápas, kde obě mužstva usilovala až do závěrečného hvizdu o vítězství. Remíza byla spravedlivá,“ řekl kladenský trenér Jan Pejša.

V krajském přeboru měl starší dorost utkání přeložené, tak hrál v Rakovníku pouze nejmladší dorost do šestnácti let. Začal dobře a brzy šel do dvougólového vedení, jenže domácí do poločasu snížili a po přestávce utkání otočili na 4:2. „S předvedenou hrou jsme spokojeni. V závěru utkání jsme si vytvořili několik brankových příležitostí, ale vyrovnat se nám nepodařilo, naopak domácí z protiútoku dali čtvrtou branku,“ hodnotil Filip Gibiš, trenér SK.

ČLD U19 SK Kladno – FC Písek 2:1 (1:1)

Sestava: Ševce – Maxant (72. Vaňous), Bokša, Kácl, Novák (46. Fedorišin) - Blažek (88. Halaj), Truhlář, Duda, Rottner, Veselý (77. Justra) - Chlumský

Branky: Rottner, Bokša (pk.)

ČLD U19 Petřín Plzeň - SK Kladno 5-0 (2-0)

Sestava: Ševce - Vaňous (64. Justra), Bokša, Kácl (46. Klvaň), Novák (64. Mottl) - Blažek, Duda (72. Maxant), Truhlář, Rottner, Fedorišin (64. Halaj) - Chlumský

ČLD U17 SK Kladno – FC Písek 6:0 (3:0)

Sestava: Vajshajtl (70. Vojtíšek) - Brabec (58. Faltus), Fajka, Kalina, Hoffman - Zoubek (58. Kozubek), Hanuščík (46. Rottner) - Fiala, Pavlík, Došek - Eška (46. Pavlíček)

Branky: Došek 2x, Pavlíček 2x, Pavlík, Kalina

ČLD U17 Petřín Plzeň - SK Kladno 2:2 (1:0)

Sestava: Vajshajtl - Brabec (59. Rottner), Fajka, Kalina, Hoffmann - Hanuščík (50. Novák), Zoubek (76. Pavlíček) - Fiala, Pavlík, Došek - Eška

Branky: Pavlík, Došek

KPD SK Rakovník – SK Kladno 4:2 (1:2)

Sestava: Tunka (45. Kralovič) – Faltus, Novobilský, Bach, Davídek – Kolka, Haluza, Mácha – Pospíšil, Kozubek, Protiva - Bambula, Hamouz, Havel, Kudak

Branky: Pospíšil, Haluza.

Starší žáci vedou tabulku

I po třech kolech jsou starší žáci do patnácti let stále stoprocentní. V domácím utkání proti SKP České Budějovice rychle prohrávali, ale do přestávky zvládli vstřelit pět branek. Ve druhém poločase přidali ještě další tři a bylo z toho vysoké vítězství 8:1. „Začátek zápasu nám nevyšel podle představ, ale postupně jsme přebírali otěže, a nakonec vyhráli vysokým brankovým rozdílem," řekl trenér Jan Procházka. Jeho mužstvo má jako jediné v tabulce po třech kolech plný počet bodů!

Starší žáci do čtrnácti let porazili SKP České Budějovice 6:3. Poločasový výsledek byl 2:3, ale skvělá druhá půle vedla k vítězství Kladna. „Klukům se podařil otočit nejen výsledek, ale i obraz hry, za což zaslouží pochvalu,“ řekl kladenský trenér Jaroslav Hamouz. Čtrnáctka je po třech kolech se ziskem sedmy bodů druhá.

V České lize mladších žáků přivítali Kladeňáci na domácím hřišti Neratovice. Hráči do třinácti let remizovali 4:4. „Vzhledem k tomu, že jsme neproměnili velké množství brankových příležitostí, je pro nás výsledek krutý,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

Jednoznačné utkání sehráli s Neratovicemi fotbalisté do dvanácti let - vyhráli 12:1. „Byl to zatím náš nejpovedenější zápas v mladších žácích. Kluci zaslouží pochvalu za aktivitu, kombinaci i skvělé proměňování šancí,“ shrnul kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČDŽ U15 SK Kladno – SKP České Budějovice 8:1 (5:1)

Sestava: Hejkal - Hrudka, Kopta, Kos, Požár – Halaj (41. Pavlík), Maxant (55. Jílek), Mucha, Kolísek (55. Janát) – Feřtek (61. Svoboda), Procházka (61. Hůla)

Branky: Procházka 2x, Kolísek 2x, Kopta 2x, Maxant, Hrudka

ČDŽ U14 SK Kladno - SKP Č.Budejovice 6:3 (2:3)

Sestava: Nohava – Drechsler, Přerovský, Kučera J., Šťastný - Procházka, Polák, Justra, Novobilský – Valach, Burle

Branky: Burle 4x, Polák, Valach

ČLŽ U13 SK Kladno – FK Neratovice – Byškovice 4:4 (2:0)

Sestava: Polcar – Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Hauge, Šmolík, David, Chvalník, Fitko, Placatka, Ježek, Kalík

Branky: Chvalník 2x, Antonov, Šmolík

ČLŽ U12 SK Kladno – Neratovice – Byškovice 12:1 (8:0)

Sestava: Vejvoda - Černý, Haluza, Táborský, Háž, Pleiner - Pavelec, Linc, Melka, Svoboda, Macháček, Kantor - Kubík, Drsek

Branky: 2x Drsek, 2x Pavelec, 2x Linc, 2x Kantor, Háž, 2x Svoboda, Haluza

Petr MAŇKOŠ