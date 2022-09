Starší dorostenci SK Kladno nezvládli v České lize anglický týden a prohráli s rezervou Mladé Boleslavi 0:2 a následně i na hřišti Admiry Praha 1:4. „V obou utkáních jsme měli dobrý začátek. S Boleslaví jsme ale podali velmi slabý výkon do ofenzivy. Na Admiře jsme vedli brzy 1:0, ale vítězství nakonec slavili domácí. Navíc se nám v utkání zranil Chlumský, což mě velmi mrzí a přeji mu brzké uzdravení,“ zhodnotil obě utkání Radek Duda, trenér Kladna.

Slabou efektivitu do ofenzivy předvedli v utkání s Mladou Boleslaví i fotbalisté SK Kladno do sedmnácti let. Přestože si vypracovali více brankových příležitostí, prohráli 0:3. „Bohužel jde o výsledek, který neodpovídá dění na hřišti. Herně jsme byli lepším týmem a vypracovali si i více šancí, ale opět jsme doplatili na slabou produktivitu a nedůraz v pokutovém území,“ litoval kladenský trenér Jan Pejša. Mladší dorostenci si ale spravili chuť na hřišti Admiry Praha, kde vyhráli 2:0. „Musím kluky pochválit, že šli za vítězstvím od první minuty. Kluci si tentokrát poradili s fyzicky vyspělejším soupeřem a zaslouženě vyhráli,“ chválil Pejša.

V Krajském přeboru staršího dorostu vyhráli Kladeňáci na hřišti Kutné Hory 4:2. „V nepříliš pohledném utkání jsme byli o něco lepším týmem a vypracovali si i více příležitostí,“ hodnotil Pejša.

Mladší dorostenci vyhráli v Kutné Hoře 4:1, když o poločase prohrávali 0:1. „Soupeř skóroval z ojedinělé šance, jinak jsme byli po celé utkání lepším týmem,“ řekl kladenský trenér Marek Novobilský.

ČLD U19: SK Kladno - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Sestava: Ševce - Novák, Bokša, Fajka, Hoffmann - Truhlář, Duda (46. Kraček), Kácl, Kalina, Veselý (65. Došek) – Chlumský (70. Justra)

ČLD U19: FK Admira Praha - SK Kladno 4:1 (1:1)

Sestava: Vajshajtl - Justra, Bokša, Kácl, Novák – Truhlář (75. Frühauf), Kalina, Fajka, Kraček – Chlumský (25. Veselý), Došek (64. Duda)

Branka: Kraček

ČLD U17: SK Kladno - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)

Sestava: Kralovič - Novobilský (78. Faltus), Kopta, Požár, Kejzlar - Zoubek, Hrudka - Eška (85. Janát), Mucha (65. Kolka), Halaj - Procházka (65.Haluza)

ČLD U17: FK Admira Praha - SK Kladno 0:2 (0:2)

Sestava: Tunka - Novobilský (80.Faltus), Kopta, Požár, Kejzlar - Zoubek (74.Kolka), Hrudka - Halaj (62.Haluza), Mucha, Eška – Procházka

Branky: 2x Kopta

KPSD: Sparta Kutná Hora - SK Kladno 2:4 (1:3)

Sestava: Fajfrlík - Davídek (64.Abrham), Klein, Rottner, Fedorovych - Hanuščík, Debroise - Rekl (30.Chochola), Janega, Janát (64. Randýsek) - Pavlíček (81. Havel)

Branky: Pavlíček, Janát, Hanuščík, Klein

KPMD: Sparta Kutná Hora - SK Kladno 1:4 (1:0)

Sestava: Vojtíšek (41. Hejkal) - Bhaaddin Talai Al-Khewani, Abrham, Kos, Janát – Randýsek, Chochola, Svoboda – Feřtek, Havel - Palán

Branky: Feřtek 3x, Havel

Kruhák u Sletiště je hotov, kdy se na něm projedete? Zatím je ostře střežen

V žákovské kategorii vyhrála pouze dvanáctka

V České lize starších žáků narazili fotbalisté SK Kladno na jednoho z nejtěžších soupeřů Slavii Praha. Svému protivníkovi dokázali šedesát minut úspěšně vzdorovat a držet přijatelný výsledek. „Poté se ale vše zhroutilo a výsledkem je debakl,“ litoval prohry 1:9 kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

Starší žáci SK Kladno prohráli se Slavií Praha 2:4. V utkání dokonce po hostující chybě vedli 1:0. „Poté však převzali otěže utkání Slávisté. Ve všech aspektech hry jsme byli slabším soupeřem a Slavia tak zaslouženě vyhrála,“ řekl Josef Procházka, trenér Kladna.

V České lize mladších žáků narazili fotbalisté SK Kladno na Hvězdu Cheb. Do utkání vstoupili dobře, vytvořili si spoustu šancí, ale dokázali vstřelit pouze dva góly. Hosté hrající z obranného bloku dokázali utkání zvrátit a vyhráli 3:2. „Hosté nás vytrestali z našich chyb, které jsme v druhé polovině utkání udělali. Musíme se zlepšit v zakončení, abychom soupeři nedali naději zápas zvrátit,“ řekl kladenský trenér Pavel Drsek.

Kvalitní zápas odehráli proti Chebu mladší žáci SK Kladno do dvanácti let, když zvítězili 8:1. Ve hře se objevila pouze jedna slabá chvilka v úvodu druhé třetiny. „Šlo o výpadek koncentrace a nasazení, ale rychle jsme se vzpamatovali a zápas měli pod kontrolou. Hráči zaslouží za utkání pochvalu,“ byl spokojený Michal Zachariáš, trenér Kladna.

ČLŽ U15: SK Kladno - Slavia Praha 1:9 (1:3)

Sestava: Nohava – Komín, Kučera, Šťastný, Sikora – Táborský (41. Novotný, 63. Novobilský), Šindler, Justra ( 41. Přerovský), Polák ( 76. Assar), Valach ( 63. Novák) – Burle (76. Drechser)

Branka: Šťastný

Konečně výhra Dobré, vykoupila ji i krev a záchranka. Béčka bez gólu

ČLŽ U14 - SK Kladno – SK Slavia Praha 2:4 (1:3)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Polcar, Hájek, Kalík – Hauge (59. Ježek), Chvalník, Pešek (54. Bacílek), David – Fitko (54. Jemelka), Kubík

Branky: Fitko, Kubík

ČLŽ U13: SK Kladno - Hvězda Cheb 2:3

Sestava: Jícha, Vejvoda, Volkov, Macháček, Svoboda, Černý, Táborský, Paur, Zachariáš, Evan, Drsek, Lisec, Skála

Branky: Evan 2x

ČLŽ U12: SK Kladno – SK Hvězda Cheb 8:1

Sestava: Vávra – Brzybohatý, Kučera, Svoboda, Topolanský – Soukup, Poloček, Zahradník, Otcovský, Dvořák – Kadlík, Janda, Kalinová

Branky: Poloček 3x, Kalinová 2x, Kadlík 2x, Svoboda

Petr MAŇKOŠ