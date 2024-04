Vyrovnané utkání s hořkým koncem sehráli v lize fotbaloví starší dorostenci SK Kladno, když s Chrudimí přišli o remízu v poledních minutách. Mladší dorostenci se stejným soupeřem neudrželi dvougólové vedení a rovněž prohráli. Nedařilo se ani starším a mladším žákům.

Sokol Hostouň - SK Kladno "B" 6:3 , KP U17, 24. 3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Ve 24. kole České ligy staršího dorostu přivítali fotbalisté SK Kladno do devatenácti let Chrudim, která je na čtvrtém místě tabulky. Domácí sehráli s favoritem vyrovnaný zápas, který hosté rozhodli jediným gólem těsně před koncem. „Celkově toto utkání příliš šancí nenabídlo. My jsme v největší šanci netrefili prázdnou branku a tentokrát nám nepomohly ani standardní situace. O osudu utkání rozhodla povedená střela hostí v závěru zápasu,“ řekl kladenský trenér Jan Pejša.

Dokonale sklapla Csaplárova past v utkání mladšího dorostu. Bohužel v neprospěch domácích fotbalistů SK Kladno. Ti vedli s Chrudimí o poločase 2:0, ale utkání ztratili 2:3. „Spokojeni můžeme být s prvním poločasem. Výkonem ve druhém poločase jsme ale na ten první nenavázali a přišli o vítězství,“ litoval Jan Procházka, trenér Kladna.

Smolné střetnutí sehráli starší dorostenci SK Kladno v krajském přeboru. Doma proti Kosmonosům prohráli 0:1. „Přestože jsme byli kombinačně silnější i jsme si dokázali vypracovat dostatečné množství šancí, tak jsme žádnou nedokázali proměnit. Zápas rozhodl špatně pokrytý rohový kop soupeře,“ hodnotil Pejša.

Skvělé slánské hokejisty překonali na rakouském turnaji jenom Slováci

Mladší dorostenci SK Kladno předvedli proti Kosmonosům parádní obrat. Ještě třicet minut před koncem prohrávali 1:3, ale nakonec vyhráli 4:3. „V utkání se z naší strany střídaly lepší pasáže hry s těmi horšími. Klukům náleží velké uznání za otočení nepříznivého stavu. Věřím, že jsme nastartovali dlouhou vítěznou sérii,“ přeje si kladenský trenér Zbyněk Pokorný.

Žáci nepřivezli ani bod

V nejvyšší žákovské soutěži podlehli fotbalisté SK Kladno do patnácti let na hřišti Liberce 1:2. „V utkání jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem a minimálně bod jsme měli přivézt,“ mínil kouč Josef Procházka. Hosté dvakrát během prvního poločasu nepokryli domácího útočníka ve vápně, a naopak sami neproměnili řadu šancí.

Starší žáci do čtrnácti let prohráli v Liberci 1:4, když už v poločase prohrávali 0:3. „Po obrátce jsme předvedli zajímavý výkon. Nezbývá nám než pokračovat v poctivé práci, jelikož se kluci zlepšují, ale na českou špičku to stále nestačí,“ řekl Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Nedohráno: Pavlosek v derby Novo - Slovan neudržel nervy a trefil Kalíka lahví

Mladší žáci SK Kladno hráli na hřišti v Hradci Králové. Ti do třinácti let prohráli 6:13. Se svým soupeřem vydrželi hrát vyrovnaně pouze v první třetině. „Pak domácí převzali iniciativu a přehráli nás. Někteří hráči se stále nedokáží přizpůsobit rychlosti této soutěže, a to sráží celý tým,“ řekl kladenský trenér Michal Zachariáš.

Mladší žáci do dvanácti let prohráli na hřišti Hradce Králové 5:9. Utkání bylo hráno ve vysokém tempu a kvalitě. „Oproti podzimnímu zápasu se stejným soupeřem došlo z naší strany k velkému zlepšení,“ těší Romana Pavlíčka, trenéra Kladna.

ČLD U19: SK Kladno - Chrudim 0:1 (0:0)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Janega, Kalina - Měchura, Eška (75. Procházka), Došek - Pospíšil (46. Rous)

ČLD U17: SK Kladno - MFK Chrudim 2:3 (2:0)

Sestava: Hejkal - Kučera, Požár (76. Hůla), Abrham - Janát, Jílek, Kejzlar, Mucha, Maxant - Procházka, Feřtek (68. Komín)

Branky: 2x Feřtek

KPSD: SK Kladno „B“ - SK Kosmonosy 0:1 (0:0)

Sestava: Kralovič - Svoboda, Novobilský, Rottner, Rekl - Shcheholiev, Kolka - Palán ( 60. Burle), Vlčkov (71. Šťastný), Haluza - Klein

KPMD: SK Kladno „B“ - SK Kosmonosy 4:3 (1:1)

Sestava: Nohava - Sychevskyi, Novobilský, Komín, Mezera - Polák, Šťastný, Burle, Peroutka (65. Táborský), Novák - Drechsel

Branky: Polák 2x, Drechsel, Burle

ČLŽ U15: FC Slovan Liberec – SK Kladno 2:1 (2:1)

Sestava: Koloušek – David, Šmolík, Polcar, Mariňák (78. Fuchs) - Frič, Chvalník, Fitko, Protiva (62. Kantor), Pešek (51. Hauge) – Hájek

Branka: Fitko

ČLŽ U14: FC Slovan Liberec - SK Kladno 4:1 (3:0)

Sestava: Jícha Jakub (41. Lhota) - Paur, Vejvoda, Hauge (51. Blažek), Evan - Kantor (51. Juppa), Jícha Jan, Holý - Drsek (41. Zachariáš), Volkov (51. Lidický), Macháček

Branka: 51. Vejvoda

ČLŽ U13: FC Hradec Králové – SK Kladno 6:13

Sestava: Doležal, Šnábl – Kučera, Lukáč, Topolanský, Otcovský, Dudáček, Kadlík, Dvořák, Soukup, Antonov, Ciniburg, Zemek, Svoboda

Branky: 3x Kadlík, 2x Kučera, Svoboda

ČLŽ U12: FC Hradec Králové -SK Kladno 9:5 (3:1)

Sestava: Rojt, Verner – Koloušek, Skolil, Svoboda, Hosnedl, Hlinovský, Spal, Pchalek, Hlava, Chadima, Machač, Zajiček, Suchý, Dia, Hunal

Branky: 2x Dia, Machač, Spal, Suchý

Petr MAŇKOŠ