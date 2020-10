Po šesti kolech má starší dorost SK Kladno v České lize pouze dvě výhry a nedaří se mu najet na vítěznou vlnu. Poslední utkání prohrál v Českých Budějovicích, kde působí fotbalová akademie, 0:3. S favoritem soutěže drželi hosté krok až do 80. minuty, jenže místo vyrovnání obdrželi další dvě branky. „Snahu, nasazení i bojovnost nelze naším hráčům upřít. Chybí nám předfinální a tím i finální fáze. Proto vázne zakončení a nedostavují se kýžené góly. Máme stále na čem pracovat,“ vysvětluje Radek Duda, trenér Kladna.

Lepší bilanci mají v České lize mladšího dorostu fotbalisté do sedmnácti let. Ti dokázali z pěti odehraných utkání hned čtyři vyhrát, naposledy právě v Českých Budějovicích 3:2. Ve vyrovnaném utkání dokázali fotbalisté SK Kladno strhnout vítězství na svou stranu v samém závěru. „Prokázali jsme větší vůli a touhu po vítězství,“ řekl po dramatu kladenský trenér Jan Pejša.

ČLD U19: SK Dynamo České Budějovice – SK Kladno 3:0 (1:0)

Sestava: Ševce - Veselý, Tyban, Kolářský, Veiner (81. Klvaň) - Blažek (70. Vaňous), Zábranský, Pospíšil L., Slabý, Krpálek (81. Halaj) - Rottner (70. Bokša)

ČLD U17: SK Dynamo České Budějovice – SK Kladno 2:3 (1:0)

Branky: Chlumský 2x, vlastní

Sestava: Švestka - Novák, Bokša, Mottl, Hoffman (46. Veselý) - Mysliveček, Kácl - Fiala (75. Lank), Duda, Truhlář (46. Fajka) – Chlumský

Za vydatného deště a v prudkém větru odehráli svá utkání mladší žáci SK Kladno v Litvínově. Fotbalisté do třinácti let zvítězili 2:0. Hosté nepustili domácí za celý zápas do vyložené šance a ukázali, že jsou herně lepším týmem. „Hráči zaslouží velké uznání. Vezeme ze severu Čech zasloužené vítězství a zoceleného ducha,“ dodal Josef Kučera, trenér Kladna.

Na hřišti v Litvínově vyhráli i mladší žáci do dvanácti let. Brzy v utkání prohrávali, ale vývoj dokázali otočit a vyhráli 2:1. „V hrůzostrašném počasí jsme vítězství urvali. Kluci zvládli utkání statečně,“ řekl kladenský trenér Josef Procházka.

ČLŽ U13: FŠ Litvínov – SK Kladno 0:2 (0:1)

Branky: Drechsel, Kučera Jos.

Sestava: Nohava - Kraus, Novobilský, Justra, Novotný, Šťastný, Mašl, Polák, Kučera Jos., Drechsel

ČLŽ U12: FŠ Litvínov – SK Kladno 1:2 (1:1)

Branky: Hájek, vlastní

Sestava: David - Hájek, Pešek, Kubík, Musil, Antonov, Tyburec, Hauge, Ježek, Chvalník, Fitko, Mázár, Kyjanka, Placatka, Kalík

Petr MAŇKOŠ