Vaigl si ve starých pánech vystřílel návrat do áčka

Obyčejně to bývá tak, že když hrajete dobře v dorostu, vytáhnou si vás do áčka. Fotbalové Tuchlovice to udělaly obráceně, hráče si vytáhly ze staré gardy. Martin Vaigl tam střílí branky pravidelně, tak proč by ho AFK nepostavil v krajském přeboru proti elitnímu týmu Dobrovice. Nakonec si skutečně dvaačtyřicetiletý borec dvacet minut zahrál, ale na rozdíl od starých pánů neskóroval a Tuchlovice prohrály 0:1.

Vraný - Tuchlovice 2:1. Domácí Urban (vlevo) s Matouškem bojují s dvojicí Portužák - Vaigl. | Foto: Josef Bauer

V Doksech v rámci Ligy starých pánů dopadly Tuchlovice ještě hůř. Dostaly čtyři rychlé branky, a i když po přestávce skóre honily, nedohonily. Padly 4:8, obr Mošnička jim dal hattrick. Největší překvapení způsobil Rynholec. Proti Družci dlouho držel remízu 0:0 a v závěru dokonce třikrát udeřil. Domácí zklamali, neměli prostě den, naopak hosté hrají letos velmi dobře. Další překvápko jde na úkor Švermova, který zaskočila Sparta. Využila i smůly soupeře, jemuž se zranili Nedvěd s Menclem, což byla citelná ztráta Baníku. Na straně vítězů hrál prim nestárnou Fujdiar, i díky jeho akcím zaznamenal hattrick Tůma. Vedoucí Slaý se zatím nejvíc zapotilo, když definitivu výhry nad Velvary vstřelilo až v závěru. Pro Slaný to byla čtvrtá výhra, naopak nedaleké Tuřany mají teprve první. Díky bomberovi Hulcrovi vyhrály 4:1 nad Slovanem. Výsledky: Slaný - Velvary 4:2 (1:1, Majtaník, Jochman, Tauš D., Mrština - Doležal, Patočka), Tuřany - Slovan 4:1 (1:1, Hulcr 3, Škutchan - Horský), Doksy - Tuchlovice 8:4 (4:1, Mošnička 3, Burle, Větrovec, Škvára, Šimonovský, Mařík M. - Vaigl 2, Soukup, Vyskočil), Švermov - Sparta 2:4 (0:1, Křtěn, Andrle - Tůma 3, Fujdiar Josef), Družec - Rynholec 0:3 (0:0, Chalupecký 2, Putík). Tabulka Ligy starých pánů KladenskaZdroj: LSP



