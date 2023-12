Böswart, i když byl po nemoci, byl základní stavební jednotkou týmu vítězů, protože za celý turnaj nedostal ani jeden gól (vyjma zmíněného penaltového rozstřelu) a neinkasoval ani ve finále proti Hřebči. To pak rozhodl přesnou dorážkou Matyáš Kováč.

„Jsem ráda, že jsme na tak skvělém turnaji mohli hrát, byla tady oproti jiným turnajům fantastická atmosféra a mezi kluby nevládla taková řevnivost, vždyť třeba v našem zápase s Hrdlívem se oba tábory povzbuzovaly navzájem,“ byla ráda Eva Klárová a svůj tým musela pochválit. „No, jasně, vždyť jsme vyhráli! Děti byly tradičně úžasné. Skvělé jsou v tom, že i když to náhodou herně skřípe, tak to bojovností doženou. Je to správný gang!“ těšilo trenérku a pyšná byla na svou partu i večer po návratu do Vinařic, kde děti měly v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu taneční vystoupení. „Jejich úspěchem jsme se tam pochlubili a já byla vážně hrdá, jak krásně ty naše Vinařice reprezentují,“ dodala spokojená trenérka.

Foto: Čížek Cup urvali bojovní malí Kladeňáci o fous před Doksy

Zapomenout nesmíme ani na ostatní účastníky turnaje, o který byl velký zájem a podle jednoho z pořadatelů Petra Maňkoše na všechny zájemce o start nevyšlo místo. „Každopádně i já pochválím všechny, co přijeli, za perfektní atmosféru, která se tak často nevidí,“ řekl muž, s nímž se na pořádání podíleli šéf komise mládeže OFS Kladno Jakub Andrýsek, sekretář OFS Ondřej Ježek, a trenér mládežnických výběrů OFS Marek Novobilský.

A ještě pár perliček z Vánočního Kladna:

- Hřebči stačily ke druhému místu pouze dvě vstřelené branky v pěti zápasech. Výborně totiž bránila a co prošlo, to pochytal Marek Holeyšovský, nejlepší brankář turnaje.

- Nejlepším hráčem – vlastně hráčkou, byla hrdlívská Nela Kotelenská, výrazný talent. Podle Evy Klárové, která ji vede v okresním výběru, doslova úkaz. „Rozdílová hráčka, strašně šikovná. Na fotbal má ohromný talent,“ chválí Klárová malou Nelu.

- Nejlepším střelcem byl doberský Šimon Blažek. Před utkáním o třetí místo ztrácel právě na Nelu Kotelenskou jeden gól, jenže ve vzájemném souboji právě proti Hrdlívu jeho tým Nelu uhlídal, a Šimon se trefil dvakrát. Vystřelil tak bronz týmu a sobě se šesti trefami pomyslnou zlatou kopačku.

Výsledky:

Finále: Vinařice – Hřebeč 1:0, o 3. místo: Velká Dobrá – Hrdlív 2:0, o 5. místo: Buštěhrad – Pozdeň 0:4, o 7. místo: Velké Přítočno – Slavoj Kladno 1:0.

Vinařice: brankář Böswart Vítězslav, v poli Tůma Adam, Novák Tomáš, Ráčková Julie, Jílková Sarah, Červenková Kristýna, Šťáhlavský Nick, Zobina Matyáš, Kovaříková Eliška, Suchá Karolína, Fialová Sofie, Kováč Matyáš.