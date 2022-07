Trenér Zdeněk Hašek vzal zásadní díl vysoké prohry na sebe. „Taktiku jsme nastavili tak, že se pokusíme hrát s favoritem fotbal. Bohužel se nám to nedařilo, Varnsdorf je přece jen jinde,“ uznal Hašek, přesto zůstal pozitivní. „K hráčům jsem po zápase měl promluvu a jsem přesvědčen, že v úterý se sejdeme na tréninku a budeme koukat dopředu, abychom se co nejlépe připravili na další zápasy. Tenhle nám prostě nevyšel, i když prohrávat takovým rozdílem nesmíme ani s Varnsdorfem, a to se vší úctou k jeho týmu,“ doplnil kouč.