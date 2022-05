To Dobrovice je ještě výš, druhá. Ráda by postoupila, o víkendu ale ztratila veledůležitý zápas s Velimí a její šance jsou aktuálně přece jen o něco nižší, byť ztrácí jen tři body. Celek z Boleslavska hraje dlouhodobě vynikající kopanou, roky bojoval dokonce v České fotbalové lize. Poté dobrovolně sestoupil do přeboru, ale nyní už zase míří vzhůru. Před měsícem hostila Hřebeč na domácím hřišti v přeborovém duelu a vyhrála 1:0.

Přijďte nebo přijeďte se na lákavé semifinále do Hřebče podívat o vy!

