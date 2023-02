David Cimrman, trenér Sokola Vraný: Za mě je zrušení jedné skupiny ČFL škoda. Myslím, že pro mladé hráče je tato soutěž velice dobrou průpravou pro profesionální fotbal. Občas na nějaké zápasy zajdu a úroveň je vysoká. Jestli se zkvalitní divize, uvidíme. Bude záležet na klubech, které spadnou z ČFL, jak se k tomu postaví. Většina z nich funguje na poloprofesionální úrovni a uvidíme, zda jim divize nebude málo. To vše ukáže čas. Bude záležet na ambicích klubu, někdo to uvítá, někomu to bude málo. Co se týče B tříd, fakt nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Mě osobně to hodně překvapilo. Já si úplně nemyslím, že se soutěže zkvalitní. Do B třídy ještě kvalitního hráče přemluvíte, ale do okresu hodně těžko.

Martin Škvára, trenér SK Doksy: Do kvality rozhodně půjde ČFL, to je jasné, zkvalitní se také divize. Odnese to ale krajský fotbal. Právě z divizí tam může spadnout řada mužstev, navíc přijdeme o B třídy, což je zejména v našem kraji podle mě úplně špatně. Ten, kdo bude chtít postoupit z okresního přeboru rovnou do A třídy, tak může rovnou celý tým rozpustit a sehnat si úplně jiný, protože úroveň je úplně jinde.

Karel Káranský, trenér mládeže, SK Lhota: V první radě je potřeba říct, že je to jeden z logických kroků, který musí následovat - ať už z důvodu, ze dnes fotbal negeneruje takové pocty hráčů jako v minulosti. To je nejpodstatnější důvod, ale třeba i to, že hráči nemají často takovou kvalitu. Ovšem to, co má následovat - zrušení B tříd okamžitě, je neuvěřitelný, neskutečný paskvil. Říznout do toho takovým způsobem, je dobrá prasárna. Asi tušíte, co se bude dít příští sezonu u týmu, které nebudou chtít spadnout. Tento způsob restrukturalizace je za mne nepřijatelný. Musí se to dělat postupně, rozhodne ne centrálně napříč jednotlivými kraji.

Marek Mucha, trenér Slovan Velvary: Určitě se zkvalitni soutěže od divizí dolů. V ČFL to bude složitější s ligovými béčky, která mohou pomoct hráči s A mužstva, a proto to bude boj o udržení hned od prvního kola. Až čas ukáže jestli restrukturalizace bylo dobré řešení.

Tomáš Abrham, hráč Slavoje Kladno: Kvalita soutěží od třetí do páté ligy bude větší, ale řekl bych, že v amatérském fotbale to spoustu lidi odradí a bude ubývat menších klubů.

Dominik Rodinger, trenér Sokol Hostouň: Neznám upřímně žádné souvislosti, takže těžko mužů říct něco, čím bych obohatil tuhle anketu. Ale celkově jsem pro zredukování soutěží, respektive počtu účastníku v nich od první ligy až po cca divizi. Budou mít větší kvalitu a budou v nich hrát lepší hráči. Vše by se mělo odvíjet i od zázemí.

Jan Kopřiva, asistent trenéra SK Slaný: Hlavně ať je to koncepce na delší čas, aby to za 2-3 roky zase nechtěli měnit. Za mě ano, ale chtělo by to ty soutěže upravit regionálně, třeba střední Čechy a Praha jsou hodně specifické co do počtu hráčů i mužstev. A pokud třeba kluby z hlavního města vychovají mladé hráče např. úrovně divize, kde se všichni neuplatní, mohou jít hrát níž (což by soutěže zkvalitnilo), ale také se může stát, že seknou z fotbalem, protože kvůli práci z regionu neodejdou, dojíždět se jim nebude chtít a nižší soutěž je neosloví. I to se může stát… Na nižších úrovních soutěží to bude ještě horší, ale uvidíme.

Pavel Přichystal, hráč Sokola Braškov: Nevidím v tom asi zásadní problém. Jediné, co mi vadí je, že týmy, které se v B třídě pohybují kolem středu tabulky a bojovaly léta za to, aby mohly tuhle soutěž hrát, budou najednou přesunuty do okresu?! Ano, okres se zkvalitní, ale vůči těmto týmům je to nefér. A nově vytvořena A třída bude zase jako byla před pár lety B třída: všechna béčka (Kladno, Slaný, Hostouň), Dobrá, Tuchoměřice, Doksy (jestli spadnou) , možná Braškov, atd., takže v tom žádné zkvalitnění nevidím. Ba naopak pro týmy, které již hrají A třídu, to bude spíše zhoršení co se týče méně kvalitních soupeřů než s kterými hrály doposud.

Václav Kulhánek, Slovan Kladno: Podle mého názoru je to určitě krok zpět, zrušením I. B tříd vznikne velký rozdíl mezi okresním přeborem a I. A třídou, poněvadž mužstva, co se nedostanou do A třídy a budou hrát okres, budou mít problém udržet nejlepší hráče a ti odejdou do vyšších soutěží. Ano, pravděpodobně tím dojde ke zkvalitnění soutěží jak krajských, tak okresních, ale jak opakuji, mužstvo, které pak bude chtít postoupit z okresního přeboru do I.A třídy to bude mít hodně hodně těžké. Navíc si vůbec nedokážu představit, co by se teď na jaře dělo na hřištích za "divočinu" (a to od ČFL až po I.B třídu).

Václav Hes, bývalý předseda OFS Kladno: Je to určitě velký a zásadní krok a chápu, že tím chtějí soutěže zkvalitnit, aby bylo více kvalitních hráčů i zápasů. Neumím teď říci, jestli to bude přínos, nebo ne. Celkově to bude jiné, asi každý klub bude chtít hrát tu svoji, jakoby stávající třídu, a nebudou chtít jakoby sestoupit, ale v podstatě to žádné postupy ani sestupy nebudou. První soutěžní ročník bude asi v jednotlivých ligách hodně nevyrovnaný. Bude potřeba se vyrovnat i s předpokládaným vyšším pohybem hráčů, ti kvalitní asi nebudou chtít hrát nízké ligy. Asi to bude hodně turbulentní období, ale stejně jako na digitalizaci zápisů, a další věci si zvykneme. Jen je potřeba reagovat na množství týmů, a vyváženost soutěži, alespoň v začátku, postupně by si to sednout mohlo pak samo.

Jakub Andrýsek, šéf mládeže SK Kladno: Máme již z loňské sezony podobou zkušenost, kdy obdobná reforma probíhala na úrovni České ligy dorostu a aktuální soutěž s dvaceti účastníky je určitě kvalitnější. U A tříd naopak může dojít trošku k rozmělnění kvality vzhledem k rozšíření A tříd ve středních Čechách ze 2 na 4 skupiny. Je spíše pak otázka, zda nenastane velký výkonnostní skok mezi A třídami a okresními přebory.

Pavel Hafenrichter, SK Stehelčeves: Pokud tímto krokem dojde ke zkvalitnění a zatraktivnění soutěží, budu jedině pro a věřím, že to je správný krok.

Petr Kovář, předseda Slavoje Kladno: Abych řekl pravdu, tak když jsem se tuto informaci už před pár týdny dozvěděl, byl jsem naštvaný. Sice se nás krajské soutěže netýkají, ale i my úpravu pocítíme. Za mě je B třída velmi hezká soutěž z pohledu kladenského diváka. Jestli změna zkvalitní soutěže nedokážu říct, ale co se týká budoucí kvalitu okresních přeborů, určitě to půjde nahoru. My jako Slavoj můžeme říct, že nás zaskočila kvalita okresu už v této sezoně (smích). Všichni víme že celkově ubývá lidi okolo fotbalu, hráčů, trenérů či funkcionářů. V budoucnu nás čekají určitě zániky některých klubů, jelikož to zkrátka nebudou mít s kým hrát, a když budou mít náhodou dostatek lidí, tak se může stát, že je dožene navýšení všeho (energie, údržba či provoz klubu). Já osobně jsem za těch pět let vedení klubu trošku zmoudřel, cítím že budoucnost klubu je závislá na mládeži, proto pracujeme teď nejvíce na té naší. Příští sezonu je poslední rok, kdy se hraje B třída. Ten, kdo do ní v letošní sezoně postoupí z okresu, bude mít téměř nereálnou šanci hrát i v další sezoně nějakou krajskou soutěž. A vlastně ten, kdo postoupí příští sezonu z okresu, půjde rovnou do A. třídy. My na Slavoji máme jasno, jak s tím naložíme, ale nechám si to pro sebe. Každopádně shrnu to: změna je to dobrá. Myslím, že fanoušci fotbalu na Kladensku budou spokojení, ale hráči i funkcionáři budou nadávat.

Miroslav Supáček, trenér AFK Tuchlovice: Moc pro to nejsem nakloněn, už jsem zažil dost změn a po pár letech se to vracelo zpět do „starých kolejí“. No ale má-li to „drtivou podporu zdola“, tak holt hrr do změn. Podle mě to mimo třetí a čtvrté ligy ušetří asi na dopravě, nicméně dole to přinese menší trénovanost, kvalita upadne a diváky to stejně nepřitáhne. Rád bych se mýlil.

Jiří Nagy, sportovní novinář: Můj názor je že se soutěže zkvalitní. Přišlo mi, že třeba ve středních Čechách je v krajských soutěžích až příliš týmů, a to na úkor okresů. A právě i okresní soutěže by nově mohly mít kvalitu jako v minulosti. Určitě budou zajímavější.

Jiří Adam, SK Lhota: Jedna skupina ČFL je asi OK, je to vrcholná soutěž v Česku. Nicméně B třída podle mne bude určitě ve středních Čechách chybět, nechal bych ji.