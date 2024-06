Čtyřicítku oslavil známý kladenský fotbalista Pavel Růžička už zkraje roku, ale oslavu si nechal pěkně po sezoně. Samozřejmě domů do Švermova, do areálu svého Baníčku, kam si na sobotu 22. června sezval mraky fotbalistů, s nimiž si v minulosti zahrál nebo s nimi hraje dodnes.

Jestli má Růžička nepřátele, pak je jich hodně málo. Spíš spoustu kamarádů, ať se po okrese i za jeho hummy podíváš kam se podíváš. Kromě svého Švermova, kde začínal a také tu končí kariéru, prošel SK Kladno, SK Slaný, Motorlet, dlouho hrál na Velké Dobré.

Všude nastřílel hafo gólů a získal hafo kamarádů.

A všechny žijící pozval na sobotní oslavu. Začne v 15 hodin společným sledováním zápasu Eura mezi Českem a Gruzií, pak přijde benefiční zápas Růžova výběru s týmem Baníku a nakonec posezení v hospůdce, kde zahraje na harmoniku pan Bláha, a také se proberou všechny výhry, porážky, zářezy rozhodčích, co kdo komu, šlapáky, přihrávky i rány přesně do vinglu. Prostě vše, co k fotbalu a přátelství patří.

A co o některých kamarádech Růžička napsal? Samé hezké věci, o živých i o těch, kdož už náš svět opustili.

Jirka Polák - tento kamarád se mnou kopíruje moji kariéru od Motorletu přes Dobrou až po Švermov, vážím si ho nejen proto, jaký je v osobním životě, ale i jako spoluhráče, který nechtěl prohrát žádný zápas. Bojovník jak v životě tak na hřišti, dříč a skvělý parťák.

Bohouš Strnadel - nekompromisní kanonýr, na kterého jsem na SK Kladno, ale i na Kopanině čuměl s otevřenou hubou, ať už jako spoluhráč či fanoušek. Vždy jsem si říkal: Aspoň se mu přiblížit, jenže neměl jsem na něj, ale motivoval mě jako prase!

Radek Duda - skvělý, odolný hráč, o kterém je asi každý přesvědčen, že miluje fotbal a tomu sportu je oddaný. Moc mě naučil a hlavně v letech, kdy jsem byl ještě lempl, tak mě přesvědčil, jak se má chovat nejen na hřišti týmový hráč a já to dnes mohu přenést na svého syna.

Brácha Martin - nejde zapomenout na tisíce hodin na hřišti u nás na Koreji, jak mě celé dětství chtěl překonat, jakou vůli měl,ů ač se narodil pár dní po tom, co bouchl Černobyl a měl silné astma. Dusil se, ale prohrát se mnou na jeden dotek nikdy nechtěl i to posouvalo nás oba. Nakonec mě ve spoustě věcí předčil, kéž by dnes bylo více takových sourozenců! Věřím, že by to pomohlo českému fotbalu a to na jakékoli úrovni.

Vzpomněl také na ty, kteří na oslavu fotbalu přijít nemohou…a měl je moc rád.

Vašek Hodek - dlouholetý skvělý hráč SK Kladno, generačně na úrovni mého táty, ale super kamarád a kolega v práci, se kterým jsem mohl rozebrat fotbal kdekoli i například na pracovní poradě.

Michal Ježek - hodný kluk, který měl rád ve Slaném fotbal jako já a život nakonec opustil přímo na hřišti.

Jenda Dufek - Doberský srdcař, který opustil tento svět hrozně brzo a dnes by možná byl ve vedení Čechie, jelikož měl klub v srdci a to bylo na první pohled více než jasné.....

Milan Klempt - trénoval jsem s ním řadu let dorost na Baníku, dobrák, který vždy uklidnil mé emoce a oddaný činovník klubu Baník Švermov

Michal Vrbka - spoluhráč z Motorletu, který měl v srdci jako fanoušek stejný klub jako já - Bohemku. Bohužel ho potkal velice smutný osud a bohužel již není mezi námi.

Zdeněk Krejčí - kluk z Kablovky, který mi na " převýchově " v Kročehlavech moc pomohl jako mladému dorostenci a držel nade mnou ochrannou ruku.

A jiní ...........

Pan Hajník, který cepoval s Matesem mého bráchu a spol. nebo trenéři jako pan Havlík, skvělý stratég, pan Kozel ze Sparty Kladno, který vedl výběry, když jsem byl žáček, ale i Milan Závodský, který byl trochu rebel, ale dokázal mě motivovat jak na Dobré, tak na Baníku.

Nemohu zapomenout na naší mamku, která nám s bráchou vždy fandila, věřila nám a měla radost, že kopeme.

Jsem rád, že většinu kamarádů pozvat mohu, život není vždycky legrace, ale vzpomenout si na hezké chvilky s těmi, co jsem výše napsal, bude fajn a slušnost od nás všech.

Tolik Pavel Růžička a teď už se může začít slavit.