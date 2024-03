Fotbal je veřejností vnímám jako skladiště toho nejhoršího, co naše zem nabízí. Dlouhou řadu smutných jmen ale pořád ještě podle mne přebíjí ti slušní. Hezký příklad nabídl zápas I. A třídy mezi SK Kladno B a Jinočany. V hlavní roli se ocitl mladý domácí brankář Adam Cimrman, po jehož gestu odcházející diváci kroutili hlavami a tvrdili, že nic podobného nikdy neviděli. Ale to ani já…

Brankář SK Kladno Adam Cimrman | Foto: Roman Mareš

Běžela 94. minuta zápasu a domácí vedli 2:1, kdy hosté nebezpečně, ale příliš dlouze zacentrovali. Brankář Cimrman míč nedoskočil a ten skončil v zámezí. Rozhodčí ukázal odkop od brány a chystal se zápas ukončit. Jenže Cimrman šokoval a přiznal, že míč lehce tečoval.

Jak už to bývá, hosté z nabídnutého rohu neomylně skórovali a o záchranu hrající Kladno ztratilo dva body.

Hrdina okamžiku smutně a dlouho ležel na studené zemi, možná si svoje chování i trochu vyčítal, dost možná mu ho vyčtou i trenéři nebo někteří spoluhráči. Věřím ale, že to neudělají, Adam přece udělal jen to, co slušní lidé dělají.

Spíš na něj, ale na sebe mohou být hrdí jeho rodiče, nebo třeba trenéři z mládí. Za to, jak ho vychovali, k čemu ho vedli.

Ligu mistrů si třeba Adam Cimrman nezachytá, ale pro život připravený je. Přes svoje mládí se totiž nechoval jako mužskej. Jak se praví v jedné dobré písničce, těch je hodně, zato chlapů je málo.

Adam chlapem je.