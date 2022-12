Každopádně Vlasák, i když právě ve Slavii necítil od každého správnou důvěru, vzal vše za správný konec. Nezahořkl, přestoupil do Hostouně, kde řadu kluků znal právě z dorostu Slavie, zadaptoval se v dospělém fotbale a na podzim už byl rozdílovým hráčem. I díky jeho trefám je Hostouň nejvýš ve své historii – šestá. „Já sám jsem se cítil tento půlrok velmi dobře a zároveň cítil důvěru jak trenérů, tak vedení a kluků na hřišti. Mám tento tlak rád a dostal jsem do sebe to, že to musím brát více na sebe,“ prohlásil nedávno Vlasák pro klubový web.

Adam Vlasák ještě v dresu Sokola Hostouň. Teď už je na zkoušce v Dynamu České Budějovice.Zdroj: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček

To už tušil, že si ho z budějovického Dynama vyžádali na testy jeho noví trenéři Tomáš Zápotočný a Marek Nikl. Dnes, tedy v pátek, by po týdenní přípravě měl Vlasák naskočit do přípravného duelu v rakouském Riedu a poté se bude jednat mezi kluby.

„Na hřišti je tu všechno rychlejší, ale začínám se do toho pomalu dostávat. Je to o zvyku. Dnes odpoledne máme přípravné utkání, tak uvidím, co se bude dít po něm,“ hlásil ve čtvrtek večer Adam Vlasák a dodal: „Poslední sezónu jsem tomu chtěl dát vše a začíná se to vyplácet. Čeká mě ještě hodně práce, ale když to vyjde, dám do toho všechno!“

Vlasáka přemluvil k příchodu do Hostouně tamní kouč Dominik Rodinger a právě na jeho příběhu ukazuje motivaci. „A pro nás všechny, kteří mu to moc přejeme. Já ho znal moc dobře z dorosteneckých soutěži, kde dával branky. Proto jsem hodně usiloval o jeho příchod, i když neměl s mužským fotbalem velké zkušenosti. Věřil jsem, že se prosadí a od léta udělal ze všech ofenzivního hráčů největší progres,“ je přesvědčen Rodinger a dodal: „Jsem moc rád, že klub plní to, co říkáme furt dokola. My chceme hráče posouvat do vyšších soutěži. V tomto případě vše do sebe zaklaplo, a proto to vyšlo.“

Vyjde to opravdu? Snad se kluby dohodnou na pokračování zkoušky a pak i na přestupu. Vlasákovi by to v kariéře moc pomohlo a Hostouň získá zajímavé prostředky do klubové kasy.

