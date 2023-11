Historický úspěch mají jako vidinu fotbalisté Slovanu Velvary. V pátek vyzvou v osmifinále MOL Cupu na svém hřišti druholigový SFC Opava (13:00) a pokud postoupí, postarají se o pořádnou senzaci, protože amatérský klub mezi osmičkou nejlepších pamatuje v téhle soutěži málokdo.

Slovan Velvary - půlmistr ČFL 2023 | Foto: Jan Sláma

V okrese Kladno si ještě někteří pamětníci vzpomenou na jízdu SK Kladno do finále Českého poháru proti Spartě. V únoru roku 1976 přišlo na tenhle duel více než 15 tisíc fanoušků a druholigové Kladno padlo 1:4, za čtrnáct dnů pak na Letné 0:1.

V posledních letech sbírají v okrese pohárové úspěchy hlavně Velvary. Dvakrát vyřadily Pardubice, potrápily Hradec, Ostravu a v nezapomenutelném duelu také Slavii. Kdyby neměla génia Stanciua, těžko by tehdy otáčela stav z 0:2…

Silnou překážkou v boji o postup bude Opava. Velvary sice na podzim vyřadily už jiný druholigovým klub z Vlašimi, pak dokonce prvoligové Pardubice, jenže tenhle mač bude jiný. „Máme po sezoně, takže nikdo nebude nikoho šetřit. Což předtím naši soupeři udělali. Měli priority ve svých soutěžích a věřili, že zápas s námi zvládnou i s některými náhradníky. To teď od Opavy nehrozí,“ je jasné trenéru Zdeňku Haškovi.

Když už zazněla Vlašim, právě ta spojuje oba trenéry pátečních soků. Ve středočeském klubu kdysi trénovali jak Zdeněk Hašek, tak současný lodivod Slezanů Miloslav Brožek. Oba se znají. „Má můj respekt, je to výborný trenér. Dokázal to v Táborsku postupem, vyhledával talenty pro Slavii. Jeho silnou stránkou je výběr hráčů,“ uznává Hašek, ten má ale podobné kvality.

Opava je vynikající fotbalovou adresou. Pohybuje se na hraně první a druhé ligy, co má ale dlouhodobě špičkové, to jsou fanoušci, jedni z nejlepších v republice. Do Velvary to však mají daleko, moc jich tu nečekají. „Probíral jsem to s policií a ta nechystá na zápas žádná speciální opatření. Čekáme v tomhle ohledu klidné utkání,“ říká předseda Slovanu David Vedral.

Ten fanouškům slibuje snadnější přístup na stadion pomocí dvou pokladen, k parkování jim pak radí buď starobylé a nepříliš vzdálené velvarské náměstí, nebo z druhé strany tzv. Malvaňák.

Aktuální forma hovoří pro Velvary

Závěr sezony zastihl v lepší pohodě Velvary. Ty zaváhaly jen v Boleslavi a budou přezimovat v čele České fotbalové ligy B. Opava z posledních šesti zápasů sice šokovala výhrou na půdě Vyškova v Drnovicích, porazila také Zbrojovku Brno, ale také čtyřikrát padla. „Jenže vždycky jen o gól a navíc si v těch zápasech vytvořila šance, jen je neproměnila,“ varuje Zdeněk Hašek, jemuž navíc už nějaký čas schází hlavní útočníci Vopat a Jakab. Aspoň že góly dává Ondřej Žežulka, předělaný ze stopera. „Myslím, že nikdo z nás nebyl v poháru nikdy tak daleko jako jsme teď a uděláme vše pro to, abychom se dostali ještě dál. Věřím, že si to s Opavou můžeme rozdat, a ať postoupí ten lepší,“ řekl Žežulka v preview zápasu od organizátorů MOL Cupu.

Každopádně rozdíl ve výkonnosti týmů smaže i kvalita hřiště, jež bylo po deštích ještě ve čtvrtek pod vodou. „Uvidíme, co počasí, snad se bude hrát,“ doufá předseda David Vedral a Zdeněk Hašek připojuje, že vedení Slovanu stavělo kádr spíš na technický fotbal a soubojových hráčů tolik nemá. „Bude důležité, jak se s tímhle budeme umět vyrovnat. Kluci nejsou takoví, že by uhnuli ze souboje, ale typologicky jsou prostě jiní,“ říká kouč.

Vzpomínka na Slavii

Amatérský klub s velvarským, ale také kladenským zastoupením si zahrál osmifinále poháru v roce 2016. Bylo to Litoměřicko a kopalo se na hlavním stadionu Slavie! Za domácí nastoupili Souček, Van Buren, Van Kessel, Jablonský, za hosty ex-velvarští Šimkovský nebo Holub, jenž je spjatý také s Kladnem stejně jako tehdy hrající Kolmistr, Křeček či Kabele. Výsledek byl jasný, 7:0, nicméně mezi Velvary a Opavou by neměl být tak velký rozdíl jako mezi Slavií a Litoměřickem v roce 2016.

Přijďte se v pátek přesvědčit sami.