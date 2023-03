Vedení Slovanu Velvary pracovalo na posilách do posledního momentu. A dotáhlo příchod šikovného vytáhlého středopolaře Kristiána Majka z Motorletu. Už předtím se měnili gólmani, zkušený Jiří Měsíček zamířil ke konkurenci do Záp a místo něj dorazil z Teplic mladík Jan Grümann. Velmi zajímavými posilami by mohli být Korejci Kim a Jim, jež doporučila Velvarům jedna agentura. „Jsou to hráči z univerzity, kteří pak po vzoru USA jdou na draft. Když se nedostanou do výběru, musí jít jinou cestou. Chtěli vyzkoušet fotbal v zahraničí, tak jsme se rozhodli jim dát možnost u nás,“ vysvětlil pro velvarské stránky kouč Zdeněk Hašek.

Na co Velvary na jaře budou cílit? V tom má jasno předseda klubu David Vedral. „Na podzim jsme vyhráli jen dvakrát doma, takže rozhodně v tomhle směru musíme přidat,“ říká a nahlas uvažuje nad tím, jak silný bude na úvod sok z Benešova, který posílili v zimě známí útočníci s ligovými zkušenostmi Jakub Mareš a Štěpán Kacafírek. „Jména jsou to zvučná, ale jestli budou posilami, to si nejsem jistý. O jejich kvalitě nemůže být pochyb, klid na kopačkách asi mít budou, ale uvidíme, jak na tom budou fyzicky,“ prohlásil Vedral.

Jeho tým si však na oba kanonýry pozor dát musí.

Zelenobílí by potřebovali doléčit

Také Hostouň zahajuje jaro doma, ale její fanoušky čeká pěkná štreka – hraje se na umělce v Rynholci. Zelenobílí dávají kádr dohromady po řadě nemocí a zranění, rádi by ale Povltavskou FA porazili.

Právě z Povltavské se jim vrátil brankář Vitásek, ale konkurence Tetoura a Pančeva bude silná. Další posilou je někdejší velký talent Slavie Oskar Fotr, jenž hrál na podzim v Kolíně. Vrátil se rovněž talentovaný Dominik Šmerda z dorostu Mladé Boleslavi, odkud by Sokol chtěl také Kyrylo Drula.

V rámci zužování širokého kádru (až se dá Hostouň zdravotně dohromady), plánuje zapůjčit 3-4 hráče do Slaného, s kterým od léta spolupracuje. Michael Houdek bude působit ve Slaném i na jaře, první kolo tam jistě odkope i Danyil Sadyk (má registraci z podzimu). Jak dál, to ještě rozhodnou trenéři do konce přestupního období.

Velmi zajímavý muž přibyl na lavičku, brankáře bude nově trénovat bývalý skvělý gólman Sparty David Bičík, na něhož se hodně těší i jeho přítel, hlavní kouč Dominik Rodinger. Ten přiznal, jak moc je rád, že už se bude bojovat o body. „Je vážně ubíjející od půlky listopadu trénovat ve večerních hodinách a připravovat se bez vrcholu týdne. Dle mého názoru by se měl změnit herní systém, protože prostě pro kluky samotné je to velice, velice složité a odnášejí to i zdravotně,“ řekl Rodinger klubovému webu.

Zranění Hostouň opravdu trápila, teď se postupně mužstvo dává dohromady. „Jdeme do sezóny ve stavu, kdy vlastně nevíme, kdo bude moci nastoupit do prvních kol, trénujeme v osmi, devíti lidech. Kromě dvou svalových problémů se babráme hlavně ze zranění z přípravných utkání. Upřímně nevíme, jak budeme v prvních kolech vypadat a od toho se samozřejmě odvíjí i jaro jako takové. Takže teď mluvit o jarních cílech je předběžné,“ dodal kouč Hostouně.

Fotbalová příprava n Zličíně: Hostouň (v zelenobílém) - Chlumec 2:5.Zdroj: Foto: Lukáš Horníček