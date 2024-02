Fotbalové Velvary mají sportovního manažera. Stal se jím teplický Vasil Knor, který je známý působením ve futsalové Krupce, ale také u fotbalového Ústí nad Labem.

Vasil Knor ještě jako sportovní ředitel FK Ústí nad Labem - teď už je ve Velvarech | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

Knor pomáhal vytáhnout klub Boca Juniors Krupka z krajského přeboru do první ligy, což se mu povedlo za pět let. S Krupkou vyhrál také krajský pohár, a to hned dvakrát.

V létě 2022 dostal spolu s Romanem Kliským nabídku vést manažersky fotbalové Ústí, který právě spadlo do třetí ligy. Tam působí jako velvarský konkurent dodnes. Knor - bývalý aktivní fotbalista futsalista, se však posunul jižněji a pokusí se pomoci dovést Velvary k triumfu v České fotbalové lize, jejíž skupinu B po podzimu Slovan vede.

