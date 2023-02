Slovan Velvary s týmem U8 prožil během podzimní kvalifikace báječné okamžiky a poprvé se kluci z města nedaleko Kladna mohou těšit na účast ve finálovém turnaji. Los byl k Velvarům milosrdný, když se v základní skupině vyhnou největším favoritům utkají se s přijatelnými soupeři. Ve Velvarech se už určitě těší na Slavii Karlovy Vary, MFK Karviná, Náchod, Žďár nad Sázavou a Union Vršovice. Směle tak mohou spřádat plány na vyrovnané duely a pomýšlet i na postup do Zlaté skupiny, do které zamíří dva nejlepší týmy a bojuje se v ní o medailové příčky.

Z celkového počtu 924 týmů z 260 klubů čítající více než 18.000 hráčů a hráček se v každé věkové kategorii probojovalo do finálového turnaje 24 nejlepších týmů. Ty byly rozlosovány do čtyř základních skupin, v kterých mezi sebou zabojují o postup do zlaté, stříbrné a bronzové skupiny. Ze zlaté skupiny pak vzejde vítěz dané věkové kategorie.

„Jde o úžasný projekt, pro samotné děti i jejich rodiče. Oni na účast v turnaji jistě nezapomenou do konce života. Sám jsem se v minulosti zúčastnil několika finálových turnajů a pokaždé se mi moc líbily soutěživost, entuziasmus, radost a emoce, které děti do hry pokaždé vkládaly. A stejně byl na místě také občas obrovský smutek, což také k fotbalu patří, nejen k tomu mládežnickému. Někteří hráči z věkové kategorie U13 se už objevují v žákovské lize nebo krajských reprezentacích, a pokud uspějí na turnajích této úrovně, mohou se prosazovat i dál, a nakonec se mohou dostat třeba až do nejnižší reprezentační kategorie U15. Přeji všem, kteří se letošního turnaje Planeo Cupu - Poháru mládeže FAČR zúčastní, mnoho zážitků a sportovních úspěchů,“ uvedl Jan Suchopárek po losování.

V letošním ročníku zavítá finále Planeo Cupu - Poháru mládeže FAČR jak do osvědčených míst, jako jsou Vysoké Mýto, Uničov nebo Benešov, také do nových lokalit, mezi které patří Hlučín, Kuřim a Varnsdorf. Snahou pořadatelů je přivést finálové turnaje, které jsou pro většinu týmů vrcholem sezóny, do nových míst, kde se dlouhodobě věnují mládežnickému fotbalu.

„Již předkola Planeo Cupu byla nesmírně napínavá a všichni se moc těšíme na to, co přinesou finálové zápasy mezi nejlepšími týmy z celé republiky,“ říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo. „Jsme hrdi, že můžeme být součástí rozvoje mladých fotbalových talentů a pomáhat mnohým z nich do začátku jejich sportovní kariéry. Stovkám dětí i jejich rodičům turnaj přináší úsměv na tváři a jsme proto rádi, že je značka Planeo titulárním partnerem této významné sportovní akce.“ dodává.

Kromě špičkového fotbalu daných věkových kategoriích se mohou všichni účastníci opět těšit na mnoho fotbalových osobností, které každoročně na turnaje dorazí. Letos mezi nimi bude na některém z turnajů i Martin Vitík, opora reprezentačního týmu do 21 let a hráč AC Sparta Praha, který je oficiální tváří aktuálního ročníku.

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUP – POHÁR MLÁDEŽE FAČR 2022/23



U13 29. – 30. 4. 2023 Vysoké Mýto



U12 13. – 14. 5. 2023 Kuřim



U11 6. – 7. 5. 2023 Benešov



U10 20. – 21. 5. 2023 Hlučín



U9 27. – 28. 5. 2023 Varnsdorf



U8 3. – 4. 6. 2023 Uničov