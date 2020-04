Nejúspěšnější fotbalový tým na Kladensku Slovan Velvary ještě neví, kdy zahájí přípravu na novou sezonu. Pokud soutěž začne v plánovaném termínu o víkendu 8. a 9. srpna, předpokládá předseda klubu David Vedral, že se hráči za příznivých koronavirových opatření sejdou k prvnímu společnému tréninku až koncem června.

Velvary při svém zatím posledním zápase s Chomutovem | Foto: Deník / Rudolf Muzika

"Trenér Pavel Janeček by nejraději trénoval už teď, jenže to nejde," usmíval se velvarský boss a upřesnil, že představou vedení klubu je vstoupit do přípravy až začátkem třetí červnové dekády.