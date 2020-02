Co trápilo Kladno na podzim, to ho zlobí dál. Není schopné udržet koncentraci ve zlomových chvílích zápasů. Když Jan Pechr zvýšil ve 43. minutě na 0:2 (předtím se trefil Holub), vzápětí hosté nechali zakličkovat velvarského rychlíka Dvořáka a jeho pěknou akci dokončil hravě Dolejší.

Pro o soutěž výš hrající Slovan to byla živá voda a ve druhé části skóre otočil. Velkou zásluhu na tom měl zase Dvořák, když dlouhý centr těžkým kopem trefil z vápna dokonale k tyči.

A postaral se o nejpěknější moment utkání. „Spíš náhoda, ale uklidit jsem to chtěl. Také to mohlo jít třicet metrů vedle,“ uculoval se.

Kladenští ještě jednou sahali po výhře, když v 82. minutě Kraus vyslal do tutovky mladého Dejčmara, jenže ten neprostřelil brankáře.

Koncovku tak zvládly fotbalovější Velvary. Šollar po narážečce před brankářem Tesařem nezmatkoval, obešel ho a zavěsil. Vzápětí po brejku zblízka skóre pečetil.

"Je to škoda, protože jsme vedli 2:0, hráli kompaktně a soupeř dost profesorsky. Ke konci poločasu jsme ale propadli, pak se prostřídalo a sice jsme neztratili kvalitu, ale kompaktní jsme už tolik nebyli," mínil kladenský obránce Jan Pechr, který se vrací po hostování ve Lhotě a trenér Pejša ho zkoušel na beku.

Domácí Radek Dvořák mínil, že zápas byl pro Slovan náročný, protože Kladno hrálo zatažené a dobře bránilo. "Špatně se k nim dostávalo, a když ano, stříleli jsme vedle. Navíc jsme udělali dvě chyby a prohrávali. Nakonec jsme dali gól do půle, chytili se a v koncovce to rozhodli," konstatoval borec, jemuž nevyšlo angažmá na Žižkově, a tak se pokouší při průniku do elitních soutěží prorazit v dresu téměř domácích Velvar.

Velvary – Kladno 4:2 (1:2). Branky: Šollar 2, Dolejší, Dvořák – Holub, Pechr.