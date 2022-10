„Pro mne to byl zážitek a doufám, že za rok se nám zase povede v poháru přivést někoho zajímavého,“ říkal po utkání předseda Slovanu David Vedral, když se týmy společně vyfotily na ploše stadionku.

Na ten dorazil i plný autobus z Ostravy a další příznivci slavného slezského mužstva, kteří žijí v okolí, si užili pohodový zápas. Baník ukazoval, že se mu pod vedením Pavla Hapala ulevilo a hraje lépe, byť některé hvězdy zůstaly na lavičce nebo v hledišti (Kuzmanovič, Plavšič, Laštovka, Cadu, Almási). Nicméně i když měli mírně víc ze hry a Fridrich dvě pěkné možnosti, jednou je zachránilo po krásné ráně Kotta břevno.

Po přestávce už Baník góly dával. Miškovič, jenž před půlí vyhořel na brankáři Měsíčkovi, trefil centr Fridricha hlavou dokonale a favorit se zklidnil.

„Nejhůř mi pak bylo, když při závaru trefili dvakrát břevno, podruhé už jsem to útočníkovi sundaval z hlavy na poslední chvíli a zase na břevno,“ usmál se gólman Radek Měsíček, který se nenudil, ale jeho protějšek Hrubý také nebyl bez práce a po jeho zaváhání měli domácí největší šanci zápasu. Jenže Duong z úhlu prázdnou bránu minul, a tak poslední slovo patřilo důraznému průniku Smékala, který početný baníkovský kotel rozjásal podruhé.

Dohrálo se v přátelské atmosféře, oba celky si dokonce střihly po utkání společnou fotku.

Velvary se z Baníku se radují. Netěšil bych se na Rusáky, hlásí šéf Vedral

„Tyhle zápasy jsou vždycky těžké. Přijde hodně lidí, soupeř ve velmi silný, ale vy se chcete ukázat a hrají vám trochu nervy. Ale myslím, že jsme výkon podali hezký a nic jsme nepokazili,“ mínil Radek Měsíček, ale když to porovnal se Slavií loni, chybělo mu víc euforie. „Tam jsme vedli 2:0 v půli, to bylo něco. Nicméně i dnes to bylo fajn a za mne velká spokojenost,“ dodal gólman Velvar.

Jeho trenér Zdeněk Hašek byl také spokojen, podle něj podal jeho tým dobrý výkon. „I jsme docela drželi balón, kombinovali. Snad jsme mohli být víc efektivní a ve druhé půli víc odvážní, ale hráčům poděkuji, protože ukázali, že fotbal hrát umí,“ pochválil mužstvo Hašek.

Perfektní náladu měl přes porážku také předseda Slovanu David Vedral. „Měli jsme dost šancí, dali dvě tyčky, měli prázdnou bránu, takže tam něco spadnout asi mohlo. Nicméně soupeři musím pogratulovat, vyhrál zaslouženě,“ uznal Vedral a poděkoval také vedení Baníku, že se nevyvyšovalo a s šéfy Slovanu posedělo. „Mělo to úroveň, pan Brabec je skvělý člověk, dali jsme si i panáčka,“ chlubil se.

A vysvětlil svou srdečnou debatu se Srdjanem Plavšičem. „Jsem velký slávista, takže se tam odsud známe, často si voláme a shání nám lístky. Doufal jsme, že bude hrát trochu víc,“ uzavřel Vedral.

„Bylo to typické pohárové utkání. Bylo těžké, než jsme se k výsledku dopracovali, protože první půle nebyla podle našich představ, jak bychom chtěli hrát. Na druhé straně jsme byli pozorní směrem dozadu, spíše mě trápí jedna šance, kterou Velvary měly do prázdné brány. Dát na 1:1, tak bychom to těžko honili. Přijeli jsme si pro postup, ale protože soupeř trápil Slavii, vyřadil Pardubice, tak výsledek je dobrý."

Velvary – Ostrava 0:2 (0:0). Branky: 48. Miškovič, 84. Smékal. Rozhodčí: Petřík – Hájek, Pfeifer. ŽK: 30. Šustr – 30. Miškovič, 73. Juroška. Diváků: 2100.

Velvary: Měsíček – Šimkovský, Drozda, Rubeš, Chábera – Havránek (67. Štefan), Kott, Šustr (80. Schneider), Richter – Šlegl (61. Duong), Vopat.

Ostrava: Hrubý – Měkota, Frydrych, Pojezný - Sanneh (46. Juroška), Mišković (81. Kaloč), Boula, Šehić (84. Plavšić) - P. Jaroň (46. Smékal), Klíma (78. Tijani), Buchta.