Zajímavou posilu podepsaly fotbalové Velvary. Lídr třetí ligy se dohodl na smlouvě s Ondřejem Kolaříkem, který prošel i akademií v Drážďanech a naposledy hrál doma za FK Viagem Ústí nad Labem. Hráč tak uspěl v krátkém testu.

Ondřej Kolařík, nová posila Slovanu Velvary z Ústí nad Labem | Foto: Slovan Velvary

Kolaříkovi je teprve 22 roků, je tedy pořád hodně perspektivním borcem. Nicméně na podzim ho trápilo zranění, kvůli němuž odehrál za Ústí jen dva zápasy. Zkušeností už má však dost.

Podobně jako o něco starší Vasil Kušej - adept na Euro - odešel v mládí z Ústí do akademie Dynama Drážďany, po návratu si už za dospělé zahrál za Most, Brozany nebo v Karlových Varech. Ondřej Kolařík je rychlý útočník s výbornou kopací technikou, nahradit by měl dlouhodobě zraněného hlavního střelce Velvar Ladislava Vopata. Gól už jeden vstřelil, v přípravě proti Hostouni proměnil pokutový kop.

Velvarští fanoušci ho mohou vidět v akci v sobotu 17. února v přípravném utkání proti druholigovému Táborsku. Hraje se od 13 hodin, ale už na přírodním hřišti, které Velvarům poskytl jejich někdejší velký rival a soused Sokol Uhy. Tam se roky hrávaly kladenské soutěže, nyní klub působí ve IV. třídě okresu Mělník.

Dodejme, že Velvary se mohou pyšnit tím, že dva jejich korejští hráči zaujali ligové kluby a vybojovali si tam smlouvu - Kim Junhyeong a Kim Dongha. Jeden zamířil do Opavy a druhý dokonce o level výš do Slovácka