Na sobotu 20. ledna se fotbalisté Slovanu Velvary těšili obzvlášť. Nejdřív zápas a večer hlavní hřeb – klubový ples s rozdělením cen pro nejlepší hráče roku 2023. Samotnou přípravu pak Slovan vyhrál nad béčkem pražské Dukly 3:0.

Velvary - Dukla B 3:0, pěkná branka Trávníčka | Video: Slovan Velvary

Zápas až tak pohodový nebyl, protože i když se Velvarští snažili co to šlo, na umělé trávě trochu ledu a sněhu zůstalo, což se podle předsedy Slovanu Davida Vedrala nelíbilo trenérovi Dukly Majerovi. „Říkal, že jsou zvyklí na lepší povrchy. Jenže je 20. ledna, mrzne, padá sníh. My udělali maximum, a trenér by si možná měl připomenout, na čem se hrálo ještě relativně nedávno – na škváře. Za nás jiná možnost než hrát na ní nebyla,“ připomněl David Vedral časy minulé.

Góly ale na hřišti dávat šly. Domácí poslal do vedení pěkným obstřelem gólmana Jakab, pak využil Trávníček přepychovou přihrávku pod sebe od zadní lajny. Ve druhé půli sice Dukla přidala, ale zase pálili jen domácí. Jeden gól jim rozhodčí neuznali pro ofsajd, pak Jelínek napálil břevno a nakonec se po dvou kličkách na vápně prosadil dříč Dobiáš, jenž to v klubu zkouší z Neratovic.

Z posil hrál ještě testovaný Nigériec Nathan Sheye, který je hráčem Újezdu Praha 4, další nová jména lze ve Velvarech čekat až později. „Zkoušky pro nás nemají teď moc cenu, spíš cílíme na hotové hráče,“ dodal David Vedral.

A už chystal tombolu na večerní ples, ze stolu prý nezmizí ani ťuk! Miss se také volit nebude, nicméně manželky a přítelkyně hráčů už se moc těší, místo sledování fotbalu za klandrem je čekají slušivé róby, minimálně do 22:00 pozorné polovičky (pak to u některých asi půjde z kopce) a nablýskaný ozářený parket. Velvary navíc ocení na podiu nejlepší hráče, což má svou váhu, vždyť jde o ples nejúspěšnějšího klubu v okrese Kladno.