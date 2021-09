První poločas hostům opravdu vůbec nevyšel. Ač postavili hvězdy Stancia, Masopusta, Krmenčíka či Tecla, jejich oslabená obrana si nedovedla poradit s šikovnými útočníky Velvar. První tutovku ještě Kafka poslal nad břevno, ale ve 13. minutě ukázal Vopat Slavii, že aktuálně má velký problém na postu stopera. Předběhl Madsena, povodil si Masopusta a zavěsil.

Ještě hůř bylo slávistům před poločasem, když další únik Vopata hasil další mladý stoper Matys penaltovým zákrokem a to ještě musel být rád, že mu rakovnický sudí Franěk nedal červenou. Pokutové kopy sice Velvarům letos na podzim vůbec nejdou, ale Tenkl nezaváhal – 2:0. „Dva góly do půle byly překvapení a jsme rádi, že jsme je trochu potrápili. Nechtěli jsme si udělat před lidmi ostudu, což se asi povedlo, naopak do toho Slavia musela po půli šlápnout,“ líčil pocity Ladislav Vopat, hrdina první části.

„Dvakrát nás udělali jeden na jednoho a skoro po právu vedli o dva góly,“ suše konstatoval jeho protějšek Lukáš Masopust, zatímco asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl mínil, že to, co hosté předváděli, mělo do dobrého výkonu daleko. „Měla nás varovat už první šance soupeře, nicméně zase jsme nastoupili ve složení, v jakém už pravděpodobně nikdy hrát nebudeme. V kabině se to obešlo bez velkých gest a řvaní, hráči viděli moc dobře sami, co vyvedli,“ řekl Köstl.

Hlavní trenér Slavie Jindřich Trpišovský zariskoval a v půli oba stopery nahradil ofenzivními hráči a sestavu přeskupil. Vyplatilo se a Pražany hlavně uklidnil s chutí hrající Stanciu a výborný Traore. Rumun brzy snížil a hned za minutu poslal standardku přímo na hlavu Traoreho. Rázem bylo vyrovnáno a Velvarům bylo ještě hůř. Střídající Valenta se ještě ani nerozkoukal na hřišti, když měl za zády Traoreho, sekl ho a také Slavia kopala penaltu. Stanciu nezaváhal a obrat byl na světě.

Pražané poté ubrali, ale Stanciu zůstal při chuti a v poslední minutě odměnil stovky fanoušků Slavie nádherným trestňákem. „Začali jsme víc prosazovat jeden na jednoho, tím jsme se prokombinovávali víc do vápna do vápna a byly z toho šance,“ našel důvody obratu Lukáš Masopust a přiznal, že v poločase měli slávisté trochu nervy.

„Ale dostali jsme se z toho a nakonec si to všichni podle mě užili,“ dodal Masopust. Jaroslav Köstl byl také rád, že jeho tým utkání otočil a pochválil střídající hráče Traoreho nebo Plavšiče. „A Nico Stanciu si udržel kvalitu z první půle. Musím však pochválit i domácí, kteří nás srdnatým a bojovným výkonem dostali do problémů,“ chválil Köstl a uklidnil příznivce Slavie, že Ekpai, ač dostal tři pořádné rány, je v pořádku. „Naštěstí je z titanu,“ usmál se.

Ladislav Vopat si zápas užil, prohra ho tolik nemrzela. „Nechci říci, že to byl vrchol kariéry, ale jen tak se s takovými plejery už nepotkáme. Už mi sice není dvacet, ale když jsem viděl, kolik přišlo lidí, měl jsem zvláštní pocit,“ přiznal a litoval, že domácím napadaly do brány góly moc rychle po sobě. „Když do toho slávisti šlápli, byl to prostě jiný level a úplný nesmysl,“ chechtal se velvarský dlouhodobě nejlepší ofenzivní borec.

Zápas končil ve velké pohodě, velvarské děti si přivlastnily Nico Stancia, hráči se fotili s fanoušky na ploše a vedení Slavie přispěchalo i s jedním parádním dárkem - lajnovačkou. Velvarští si totiž před zápasem postěžovali, že jim přišla vadná…

Slovan Velvary – Slavia Praha 2:4 (2:0)

Branky: 13. Vopat, 40. z pen. Tenkl – 55., 60. z pen. a 90. Stanciu, 56. Traore. Rozhodčí: Franěk – Leška, Hurych. Diváci: 2800.

Velvary: Měsíček – Šimskovský, Drozda, Šustr, Chábera (78. Ptáček) – Grjaznovs, Tenkl, Havránek (78. Moravec), Duong (57. Valenta) – Vopat – Kafka (67. Kulhavý).

Slavia: Kinský – Masopust, Madsen (46. Traore), Matys (46. Ekpai), Oscar – Lingr, Stanciu, Samek, Olayinka (46. Plavšič) – Krmenčík, Tecl.