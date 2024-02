Fotbalová příprava mezi Velvary a Hřebčí skončila nečekaně vysokým triumfem domácího Slovanu. I když mu stále ještě chyběli čtyři hráči základní sestavy, téměř kompletním hostům nasázeli osm branek a nedostali žádnou. Pětkrát skóroval Nikolas Dobiáš a tím si řekl o místo ve velvarském kádru, kam se toužil dostat poté, co už nechtěl pokračovat v Neratovicích.

Velvary (v modrém) v přípravě sedřely ze Hřebče kůži - 8:0. | Foto: Jan Sláma

Že by to bylo jasné od samého začátku, to ne. Velvarští sice skórovali, ale do 35. minuty se Hřebeč držela slušně. Pak ale Hodosi odmítl zblízka vyrovnání a místo toho přišel druhý zásah v síti Kabeleho. Pak se hra hostů sesypala, v poslední třech minutách poločasu dostali tři branky a po přestávce už na hřišti moc neexistovali. "Spáchali jsme faul na fotbal," byl rozmrzelý jejich hrající trenér Miroslav Novák.

Dodal, že jeden gól byl z ofsajdu, druhý prý nepadl vůbec, ale jako omluvu to nebral. "Nebyli jsme Velvarům rovnocenným soupeřem, spíš to byl boj kočky s myší. A to jim scházeli čtyř borci ze základu (Kott, Havránek, Leitl a Trávníček). Mrzí mě to, v přípravě se nám vůbec nedaří. Opět se opakovalo, že máme skvělý pondělní trénink a v zápase přijde výbuch. Čtyři hráči se mi líbili, zbytek ne. A to nás bylo devatenáct," hromoval muž, jemuž scházeli Podaný, V. Mentberger, Lukič a brankář Vokoun.

To domácí jsou v pohodě, střípek po střípku navíc doplňují sestavu po zimních odchodech. Z Ústí udělali ofenzivního Kolaříka, v úterý potvrdili příchod Nigerijce Nathana z pražského Újezda. Po utkání se Hřebčí mají jasno, že by chtěli i Nikolase Dobiáše a také Američana z Michiganu - Maxe Keenana. "Dobiáš zůstane ve Velvarech, řekl si o místo. A Maxe chceme rovněž, při čtrnáctidenní zkoušce se nám moc líbil. Jednáme," sdělil Deníku předseda Velvar David Vedral.

Slovan Velvary - SK Hřebeč 8:0 (4:0). Branky: Dobiáš 5, Šustr, Jakab, Max.