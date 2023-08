Spolu s Kladnem postupují do druhého kola Mol Cupu také fotbalisté Slovanu Velvary. Na pražském Újezdu, který v minulých dnech pokořil Hřebeč a pak v divizi i Slaný, rozhodla jediná branka Tomáše Kotta. Zasloužil si ji, podle kouče Zdeňka Haška byl nejlepším hráčem na place.

Příprava v Olovnici: Velvary (v modrém) přehrály Kladno 4:3. Tomáš Kott | Foto: David Klier

Velvary měly na Újezdu jeden velký problém - koncovku. V poli totiž byly jasně lepší, měly i dost šancí, jenže gól ne a ne dát. Povedlo se to až po hodině hry, když Richter pěkně hodil míč do strany Leitlovi a ten prudkým přízemním centrem našel Kotta. Ten dostal merunu do sítě.

Další branky ale hosté nevytěžili, a v závěru měli domácí po dlouhém autu velkou možnost ke srovnání. Ani oni však nedali, a tak postupují Velvary.

"Těšit nás může jen postup a že se nikdo nezranil. Síly na sobotní zápas ČFL s Chlumcem jsme rozhodně neušetřili, koncovka byla dnes opravdu špatná," mrzelo trochu Zdeňka Haška.

Újezd Praha 4 - Velvary 0:1 (0:0). Branka: 58. Kott. Rozhodčí: Hlaváček. Diváků: 130.

Velvary: Spilka – Šustr (83. Kim Čun-hjong), Rubeš, Žežulka, Richter – Kim Dong-ha (55. Chábera), Kott, Král (46. Trávníček), Leitl (68. Břeh) – Šlegl (55. Havránek), Vopat.