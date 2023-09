Byla to bitva jako řemen, ani devadesát minut nestačilo k jejímu rozuzlení. Teprve penaltový rozstřel určil poslední tým, který se kvalifikoval do třetího kola Mol Cupu. Je jím velvarský Slovan, který s o soutěž výš hrající Vlašimí uhrál remízu 1:1 a penaltový rozstřel zvládl lépe. Opět se tak může těšit na prvoligové Pardubice, které před rokem vyřadil. Hraje se hned za týden.

2. kolo Mol Cupu: Velvary (v modrém) po bitvě zdolaly až po penaltách Vlašim 2:1. | Foto: Jan Sláma

„Potvrdilo se, že Vlašim má vynikající tým, ale naši hráči se jim postavili a odměnou za jejich výkon je tenhle sladký postup,“ těšilo trenéra Velvar Zdeňka Haška.

Přitom jeho tým začal mrzutě, už po minutě nezachytil přetažený centr a Lacík placírkou poslal favorita do vedení.

Šok to sice byl, ale Velvary před čtyřmi stovkami diváků neuhnuly ze své cesty, po čtvrthodině vymyslely pěknou akci a Vopat připravil Jakabovi dobrou pozici, kterou forvard využil – 1:1.

V zajímavém zápase už gól nepadl. Oba mužstva byla několikrát blízko, ale Jakaba po standardce ve druhé půli zastavila tyčka a hostům zase vzal v samotném závěru radost brankář Spilka, jenž mistrně lapil téměř gólovou hlavičku.

Hrálo se tak prodloužení, které Velvarští proti mladému a naběhanému mužstvu hostů také zvládli s grácií a vynutili si penaltový rozstřel. Do čtvrté série proměňovali všichni hráči, ale pak střídající hostující Tavares nechal vyniknout brankáře Spilku. Za domácí šla jejich hlavní ofenzivní hvězda Vopat a ten nezaváhal – bylo rozhodnuto.

„Výkonu hráčů si cením o to víc, že dostali bleskový gól, přesto bojovali dál a soupeři čelili velmi dobře. K Vlašimi mám obrovský respekt, jsou vážně dobří, o to víc jsem hrdý na naše kluky, jak si poradili,“ dodal Zdeněk Hašek, jehož tým čeká hned o víkendu další lahůdka – zápas ČFL proti prvním Zápům, které ještě nedostaly ani gól. „Věřím, že regeneraci hráčů pomůže hlava. Horší by bylo, kdybychom penalty prohráli, ale to se naštěstí nestalo.“

Velvary – Vlašim 2:1 na penalty (1:1, 0:0). Branky: 17. Jakab, roz. penalta Vopat – 1. Lacík. Rozhodčí: Opočenský – Vyhnanovský, Leška. Diváci: 400.

Velvary: Spilka – Škoda (46. Halász), Žežulka, Šustr (85. Jelínek), Chábera (46. Leitl) - Rubeš - Kott, Havránek (61. Trávníček), Richter - Vopat, Jakab (61. Kim)

Vlašim: Vágner – Lacík (70. Šmiga), Heppner (77. Pernica), Šimeček (46. Singatech), Musil (46. Sanneh), Toula, Breda, Janda (46. Kričfaluši), Biegon (98. Tavares), Nogha, Labík