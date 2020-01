Už ve čtvrtek si fotbalisté Slovanu Velvary zahráli první zimní přípravu. Nejlepší tým na Kladensku s druholigovým Vyšehradem vyhrál 6:2 (góly Dvořák 2, Havránek, Kafka, Hanuš, Dolejší - Kankara, Šlégl). V sobotu ho čeká Vltavín (10:15, UMT Velvary).

FORTUNA:ČFL, Velvary (v modrém) přehrály doma Zbuzany 4:2. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Co je ve Slovanu nového? Klub bude zkoušet několik nových tváří, i proto přidal do přípravy ještě duel s Vyšehradem. Na zkoušce jsou v klubu zkušený brankář Ordelt z Hradce, šikovní Vietnamec Boby Young a Korejec Tungi, ze Zbuzan stažený Hanuš, z Hostouně se vrátil Šustr a z dlouhodobé marodky Šalda. „Na Petra Šaldu jsme po operaci kotníku dlouho čekali a těšíme se na něj, je to velký návrat. Určitě počítáme i se Šustrem na stopera,“ řekl Deníku předseda klubu David Vedral.